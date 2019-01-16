Türkiye'nin planı hazır! İşte 10 maddede güvenli bölge

Türkiye'nin kararlı duruşu sonra Suriye'de oluşturulması planlanan 'güvenli bölge'ye ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ankara'nın planına göre Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge TSK ve ÖSO tarafından kontrol edilerek terörist gruplardan temizlenecek. Daha sonra ABD ile yerel güvenliği sağlayacak gruplar belirlenecek.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 10:14:26 Güncelleme: 10:15:34
Türkiye'nin planı hazır! İşte 10 maddede güvenli bölge

Ankara'nın planına göre Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge TSK ve ÖSO tarafından kontrol edilerek terörist gruplardan temizlenecek. Daha sonra ABD ile yerel güvenliği sağlayacak gruplar belirlenecek.

Türkiye'nin planı hazır! İşte 10 maddede güvenli bölge

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle, 2012'de Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulma fikri somutlaştırılmış, Erdoğan bu konuda Washington'un o dönemki düşüncesini "Buna böyle yarım ağızla evet diyorlar" diyerek özetlemişti. Gelinen noktada Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu terörden arındırma kararlılığını gören ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde 32 kilometre derinliğinde bir 'güvenlik bölge' oluşturulmasını yeniden gündeme getirdi.

Türkiye'nin planı hazır! İşte 10 maddede güvenli bölge

Ankara 2012'de güvenli bölge planını yaşama geçirmeyi çok istese de Washington hattında böyle bir karar alınamadığı için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınırı geçerek Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını icra etti.

Türkiye'nin planı hazır! İşte 10 maddede güvenli bölge

Ankara'nın ajandasında yer alan güvenli bölgenin çerçevesi şöyle:

Türkiye'nin planı hazır! İşte 10 maddede güvenli bölge

Güvenli bölgenin sınırlarının Birleşmiş Milletler ve NATO tarafından ilan edilmesi öncelikli tercih. Bu şekilde belirlenmesi aynı zamanda bölgeye uluslararası meşruiyet de sağlamış olacak.

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