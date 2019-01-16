Başkan Erdoğan temelini atmıştı! Dev projede tarihi gün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsünün, deniz içerisine batırılacak kule kesonlarının kuru havuzdaki inşaatı tamamlandı. Asya yakasındaki kulenin ayağını oluşturacak 74 metre genişliğinde, 83 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 50 bin ton ağırlığındaki kule kesonu, römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu. O anlar drone ile görüntülendi. Keson temelinin, kuru havuzdan ıslak havuza alınması çalışması yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 16:34:25 Güncelleme: 16:39:50
Başkan Erdoğan temelini atmıştı! Dev projede tarihi gün

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında önemli bir aşamaya geçildi. Avrupa ve Asya yakalarında köprünün kule ayaklarının oturacağı deniz tabanına, çapları 2,5 metre olan toplam 368 demir kazık çakıldı.

Başkan Erdoğan temelini atmıştı! Dev projede tarihi gün

Gelibolu ilçesi Sütlüce köyü sınırları içerisindeki şantiyede bulunan kuru havuzda yapılan kule keson temellerinin inşaatı da tamamlandı. Asya yakasındaki kule ayağana ait keson temeli, bugün saat 06.00 sıralarında başlatılan çalışmayla, içi su doldurulan kuru havuzdan römorkörler tarafından çekilerek, denizle buluşturuldu.

Başkan Erdoğan temelini atmıştı! Dev projede tarihi gün

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-9 ve Kurtarma-10 römorkörlerinin çektiği keson temeline Fairplay-31 ve Bugsier-30 adlı römorkörleri de yönlendirmede destek oluyor.

Başkan Erdoğan temelini atmıştı! Dev projede tarihi gün

74 metre genişliği, 83 metre uzunluğu, 20 metre yüksekliği ve 50 bin ton ağırlığıyla neredeyse bir futbol sahası büyüklüğündeki keson temelinin, aynı şantiye içinde bulunan yaklaşık 400 metre mesafedeki ıslak havuza alınması çalışması, yaklaşık 18 saatte tamamlanacak.

Başkan Erdoğan temelini atmıştı! Dev projede tarihi gün

1915 Çanakkale Köprüsünün Avrupa yakasındaki ayağının temelini oluşturacak diğer kesonun yüzdürülmesi işlemi ise Cuma günü yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü kule keson temelinin kuru havuzdan ıslak havuza geçiş törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhanın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Türkiye'nin planı hazır! İşte 10 maddede güvenli bölge
Türkiye'nin planı hazır! İşte 10 maddede güvenli bölge