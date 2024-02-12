Türkiye’nin il il 2023 nüfusu belli oldu | En kalabalık ve en az nüfusu olan iller sıralaması | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var, yaş bağımlılık oranları!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı 2023 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, nüfusumuz 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. TÜİK verileriyle en kalabalık ve en az nüfusa sahip iller de değişti. Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü. Çocuk sayısı düştü, yaşlı sayısının oranı arttı. Türkiye'de çalışma çağındaki her 100 kişinin baktığı çocuk ve yaşlı rakamları da açıklandı. İşte il il Türkiye'nin en kalabalık ve en az nüfusa sahip illeri ile şehir şehir çocuk, yaşlı ve orta yaş nüfusu…