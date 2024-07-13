Türkiye'nin il haritası yenileniyor! 82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu

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Türkiye'nin coğrafi ve demografik yapısı ilçeler arasında da dinamizm yaratıyor. Ülkede 81 il ve 922 ilçe bulunmasına rağmen, belirlenen bu ilçeler, sadece nüfus açısından değil, aynı zamanda sosyoekonomik koşullarıyla da dikkat çekiyor. İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin bu listesi, yerel ve bölgesel kalkınma açısından stratejik öneme sahip.