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Türkiye'nin il haritası yenileniyor! 82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu

2024 yılında, çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak il olma potansiyeli yüksek 76 ilçe belirlendi. Bu ilçeler, nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik, altyapı olanakları ve bölgesel etkileşim gibi faktörler dikkate alınarak seçildi. Belirlenen bu ilçeler yerel yönetimler açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmekle birlikte bölgesel kalkınma için de büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 13:06 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 13:06
Türkiye’nin il haritası yenileniyor! 82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu 1

Türkiye'nin coğrafi ve demografik yapısı ilçeler arasında da dinamizm yaratıyor. Ülkede 81 il ve 922 ilçe bulunmasına rağmen, belirlenen bu ilçeler, sadece nüfus açısından değil, aynı zamanda sosyoekonomik koşullarıyla da dikkat çekiyor. İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin bu listesi, yerel ve bölgesel kalkınma açısından stratejik öneme sahip.

Türkiye’nin il haritası yenileniyor! 82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu 2

İşte il olma potansiyeli en yüksek şehirler...

Türkiye’nin il haritası yenileniyor! 82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu 3

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