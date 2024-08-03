Türkiye'nin il haritası değişiyor! 82 83 84 85 plaka olacak yeni iller belli oldu

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin il olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 76 ilçesi belirlendi. Bu ilçeler nüfus yoğunluğu, ekonomik aktiviteler ve altyapı gelişimi gibi kritik kriterler göz önünde bulundurularak belirlendi. Özellikle bölgesel etkileşim ve sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından öne çıkan bu adaylar Türkiye'nin kalkınma haritasında stratejik bir rol üstlenmeye hazır.
Türkiye'de 2024 yılında il olma potansiyeli taşıyan 76 ilçe dikkatle belirlenmiş kriterler sonucunda öne çıktı. Bu ilçeler, yerel kalkınma ve sosyal gelişim açısından büyük önem taşıyor. İl olma yeterliliğine ulaşan bu bölgeler, altyapı olanakları ve sosyo-ekonomik yapılarıyla dikkat çekiyor.
İşte il olma potansiyeli en yüksek şehirler...
Lüleburgaz