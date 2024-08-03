Türkiye'nin il haritası değişiyor! 82 83 84 85 plaka olacak yeni iller belli oldu

2024 yılı itibarıyla Türkiye'nin il olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 76 ilçesi belirlendi. Bu ilçeler nüfus yoğunluğu, ekonomik aktiviteler ve altyapı gelişimi gibi kritik kriterler göz önünde bulundurularak belirlendi. Özellikle bölgesel etkileşim ve sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından öne çıkan bu adaylar Türkiye'nin kalkınma haritasında stratejik bir rol üstlenmeye hazır.