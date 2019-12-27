Elazığ depremi sonrası korkutan tablo! Türkiye deprem risk haritası | Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?

Elazığ'da korkutan deprem... Elazığ'da bugün 4.9'luk deprem meydana gelirken vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren "Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası" ile birçok ilin deprem tehlikesi değişmişti. Bugün sarsılan Elazığ, Türkiye Deprem Risk Haritası'nda kritik bir yerde bulunuyor. Deprem haritaları dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir, bölge bölge deprem riskinin gösterildiği haritalardır. Ülkemizde de 5 farklı deprem bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'nin birçok ili 1.derece deprem bölgesi olarak gösterilmektedir. İşte, Türkiye'nin deprem risk haritası...

27.12.2019 11:14 - Son Güncelleme: 27.12.2019 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





