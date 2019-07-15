Türkiye'nin en karanlık ve kanlı gecesi 15 Temmuz'da saat saat yaşananlar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak bıraktığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul'un yanı sıra İzmir'de de çok hareketli dakikalar yaşandı. İşte saat saat tüm yaşananlar...
15.07.2019 12:09
- Son Güncelleme: 15.07.2019 12:09
21.00
Darbeci Tümgeneral Mehmet Dişlii Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar'a darbe grişiminde bulunulduğunu tebliğ etti. Darbenin başına geçmeyi reddeden Akar, darbecilerce rehin alındı.
21.30
Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu.
22.00
İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü darbeci askerler tarafından trafiğe kapatıldı.
22.08
Akıncı Üssü'nden havalanan F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı.
23.02
Başbakan Binali Yıldırım NTV'ye telefonla bağlanarak "asker içindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eyleminin söz konusu olduğunu" belirtti ve "Bu kalkışmayı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecekler." dedi.