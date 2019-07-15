Türkiye'nin en karanlık ve kanlı gecesi 15 Temmuz'da saat saat yaşananlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye tarihine karanlık bir gece olarak bıraktığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara ve İstanbul'un yanı sıra İzmir'de de çok hareketli dakikalar yaşandı. İşte saat saat tüm yaşananlar...

15.07.2019 12:09 - Son Güncelleme: 15.07.2019 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





