Her biri destan yazdı! İşte gözyaşlarına boğan hikayeleriyle 15 Temmuz şehitlerimiz!
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainler tarafından yapılmaya çalışılan darbe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve Türk halkının canı pahasına ülkesini ve bağımsızlığını korumasının ardından bastırıldı. İhanet girişimi, kahraman milletin sokağa çıkması ve hainlere karşı direnmesi üzerine akamete uğradı. İşte 15 Temmuz'da vatan uğruna canını feda eden şehitlerin gözyaşlarına boğan hayat hikayeleri...
Şehadet emrini kahramanca gözünü kırpmadan yerine getirdi, darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düştü. Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir, evli ve iki çocuk babasıydı. Özel Kuvvetler askeri Ömer Halisdemir, yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldı. 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı paşanın, darbeci generali "vur" emrini yerine getirerek darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yanındaki korumalarıyla birlikte girerken darbeci generali vurarak öldürdü. Darbeci hainler tarafından 30 kurşunla şehit edildi. Kahraman asker Ömer Halisdemir'in cenazesi Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.
53 yaşındaki Mustafa Cambaz, Yenişafak Gazetesi'nde foto muhabiriydi. Batı Trakya'nın Gümülcine kentinde doğan Mustafa Cambaz, Yunan ordusunda askerlik yapmayı reddettiği için Yunanistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Şehidin eşi, "Gitme dedim ama 'Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın' dedi." ifadesini kullanıyor. Sosyal medya adresinden, "Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz." mesajını paylaştı. Ardından darbecilere karşı direnmek için sokağa çıktı. Çengelköy Karakolu'nu basan darbeciler tarafından göğsünden iki kurşunla şehit edildi. Şehit olduğunda vatansızdı, 15 Ağustos'ta Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alındı. Türkiye'deki tüm ulu camileri bir kitapta toplamak hayallerinden biriydi.
45 yaşındaki Prof. Dr. İlhan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı Bursu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı, daha sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu. Evli ve iki çocuğu vardı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın da ağabeyi olan İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir binası önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. Şehit İlhan Varank, Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Dava insanı, dava yolunda şehit düştü. 5 Mart 1962 yılında Çorum'un Mecideyekavak Köyü'nde doğan Erol Olçok, evli ve üç çocuk babasıydı. 54 yaşındaki reklamcı Erol Olçok, Türkiye'de en önemli siyasi iletişim kampanyalarının duayeniydi. 14 yıllık AK Parti iktidarının, başarıdan başarıya koşan tüm seçim kampanyalarında onun damgası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisini hiçbir zaman profesyonel bir ilişki olarak tanımlamadı. Her zaman dava, yol ve kader arkadaşlığı olarak gördü. İlk oğluna Abdullah Tayyip adını verdi. Oğluyla birlikte şehadet şerbetini içti. 15 Temmuz gecesi oğlu Abdullah Tayyip ile gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde hain darbeciler tarafından şehit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde, "Erol benim bir yol arkadaşımdı Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekanı cennet olsun inşallah." diyerek gözyaşlarını tutamadı. Şehit Erol Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda evladı Abdullah Tayyip ile yan yana defnedildi.
Babasının ısrarına aldırmadı, genç yaşta şehadet şerbeti içmeye koştu. 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, duayen isim Erol Olçok'un oğluydu. Koşuyolu Özel Birey Temel Lisesi'nde eğitim görüyordu, mezun olup hukuk fakültesine girecekti. 15 Temmuz gecesi babası dava insanı Erol Olçok, hain darbecilere karşı sokağa çıkınca o da bir an bile tereddüt etmedi. Babasıyla birlikte omuz omuza direndi. Hain darbecilerin Boğaziçi Köprüsü'nde açtığı ateş sonucu babasıyla birlikte şehadet makamını seçti. Ona isim verenler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazesinin başındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erol benim bir yol arkadaşımdı; Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu. Mekânı cennet olsun inşallah" derken gözyaşlarını tutamadı. Abdullah Tayyip Olçok, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda babasıyla yan yana defnedildi.