GaleriGüncel

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av" tablosu Resim Müzesi’ne taşınıyor

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av", Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yerinden alınarak sergileneceği Milli Saraylara bağlı Resim Müzesi'ndeki yeni yerine taşınmak için gün sayıyor.

30.01.2019 11:20 - Son Güncelleme: 30.01.2019 11:23
Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu Çölde Av tablosu Resim Müzesi’ne taşınıyor

Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait olan tablo bugün çerçevesinden ayrıldı ve özel olarak oluşturulan kutu içerisinde rulo halde konuldu. Tablonun yeni yerine 28 Ocak Pazartesi günü taşınacağı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu Çölde Av tablosu Resim Müzesi’ne taşınıyor

Resim Müzesi'nde oluşturulan "Oryantalist tablolar" bölümünde sergilenecek tablonun ziyarete açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği ifade edildi.

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tablonun 1865 yılında Mısır'da yapıldığını belirterek, "Ressam Felix-Auguste Clement aynı zamanda iç mimar ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın arkadaşı.

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu Çölde Av tablosu Resim Müzesi’ne taşınıyor

Onunla birlikte kendisinin de av merakı var ve birlikte ava çıkıyorlar. Tablo 13 kişilik bir ekibin çölde ceylan avı sonrası hem dinlenmeleri hem de avı ile ilgilenmelerini resmediyor. Tabloda Kavalalı Mehmet Ali Paşa mevcut. Yine tabloyu çizen ressam ve Fransız şairin 13 kişinin arasında olduğu kayıtlarda mevcut." dedi.

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu Çölde Av tablosu Resim Müzesi’ne taşınıyor

Tablonun Sait Halim Paşa Yalısı Selamlık Bölümü'nden boyutları nedeniyle çıkarılamadığına dikkati çeken Çapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu konularda uzman olan Filiz Kuvvetli'nin danışmanlığında bu rulonun yerinden, çerçevesinden çıkarıldıktan sonra bir rulo haline getirilmesi görüşü benimsendi. Dolayısıyla bu işleme geçmeden önce tablonun üzerinde yaklaşım 15 santimetre karelik filmler yapıştırıldı.

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu Çölde Av tablosu Resim Müzesi’ne taşınıyor

Tablonun bütünlüğünü korumak amacıyla uygulandı. Bu tablo yere yatırılacak özel bir aparatla silindirik rulo haline getirilecek. Buradan Milli Saraylar İdaresi'ndeki Resim Müzesi'ndeki yerine aktarılabilmesi için özel ahşap bir kutu yapıldı. Rulo bu kutu içerisine yerleştirilecek ve resim müzesi mekanına aktarılacak."

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya reis esprisi
Başkan Erdoğan'dan Oktay Kaynarca'ya "reis" esprisi