Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av" tablosu Resim Müzesi’ne taşınıyor
Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av", Sait Halim Paşa Yalısı'ndaki yerinden alınarak sergileneceği Milli Saraylara bağlı Resim Müzesi'ndeki yeni yerine taşınmak için gün sayıyor.
Resim Müzesi'nde oluşturulan "Oryantalist tablolar" bölümünde sergilenecek tablonun ziyarete açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği ifade edildi.
Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tablonun 1865 yılında Mısır'da yapıldığını belirterek, "Ressam Felix-Auguste Clement aynı zamanda iç mimar ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın arkadaşı.
Onunla birlikte kendisinin de av merakı var ve birlikte ava çıkıyorlar. Tablo 13 kişilik bir ekibin çölde ceylan avı sonrası hem dinlenmeleri hem de avı ile ilgilenmelerini resmediyor. Tabloda Kavalalı Mehmet Ali Paşa mevcut. Yine tabloyu çizen ressam ve Fransız şairin 13 kişinin arasında olduğu kayıtlarda mevcut." dedi.
Tablonun Sait Halim Paşa Yalısı Selamlık Bölümü'nden boyutları nedeniyle çıkarılamadığına dikkati çeken Çapoğlu, şöyle devam etti:
"Bu konularda uzman olan Filiz Kuvvetli'nin danışmanlığında bu rulonun yerinden, çerçevesinden çıkarıldıktan sonra bir rulo haline getirilmesi görüşü benimsendi. Dolayısıyla bu işleme geçmeden önce tablonun üzerinde yaklaşım 15 santimetre karelik filmler yapıştırıldı.
Tablonun bütünlüğünü korumak amacıyla uygulandı. Bu tablo yere yatırılacak özel bir aparatla silindirik rulo haline getirilecek. Buradan Milli Saraylar İdaresi'ndeki Resim Müzesi'ndeki yerine aktarılabilmesi için özel ahşap bir kutu yapıldı. Rulo bu kutu içerisine yerleştirilecek ve resim müzesi mekanına aktarılacak."