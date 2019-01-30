Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av" tablosu Resim Müzesi’ne taşınıyor

Onunla birlikte kendisinin de av merakı var ve birlikte ava çıkıyorlar. Tablo 13 kişilik bir ekibin çölde ceylan avı sonrası hem dinlenmeleri hem de avı ile ilgilenmelerini resmediyor. Tabloda Kavalalı Mehmet Ali Paşa mevcut. Yine tabloyu çizen ressam ve Fransız şairin 13 kişinin arasında olduğu kayıtlarda mevcut." dedi.