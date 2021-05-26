Türkiye’deki uçak fabrikalarına nasıl kilit vuruldu? Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar madde madde açıkladı!
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar; Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Bayraktar, Vatan Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yalman'ın "Toplu iğne yapamayan ülkede uçak motoru nasıl yapılır?" sorusunu hep gündeme taşıdığını söyledi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Türkiye'deki uçak fabrikalarına nasıl kilit vurulduğunu madde madde açıkladı.
BAYRAKTAR: "DEVLET TARAFINDAN THK'YA YERLİ UÇAK SİPARİŞİ VERİLMEDİ"
Haluk Bayraktar; lisansla Gipsy uçak motoru üretecek Gazi Motor Fabrikası'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsız konumumuz nedeniyle Türkiye'de gizlenen Polonyalı mühendislerin desteğiyle kurulduğunu belirterek, "Bu güçlü işbirliği maalesef sonuca ulaşmadı. Devlet tarafından THK'ya yerli uçak siparişi verilmedi" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Haluk Bayraktar, 1949'da dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın THK yetkililerine uçak siparişi verilmemesinin nedenini 'Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken, uçak fabrikanıza parayla sipariş verirsem yarın bu millet beni asar' diyerek açıkladığını hatırlattı ve "Uçak fabrikalarına kilit vuruldu" diye konuştu.