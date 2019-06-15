Türkiye'de YKS heyecanı! Birinci oturum sona erdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. YKS, yine bilindik manzaralara sahne oldu.
2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulandı. Sınavda 371 bin 522 kişi görev aldı.
SINAVA SON SANİYEDE YETİŞEN ADAYA VATANDAŞLARCA ALKIŞLI DESTEK TIKLA VE İZLE
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara 135 dakika süre verildi.
1 DAKİKAYLA KAÇIRDILAR
Zonguldak'ta bir aday son anlarda yetişerek sınava girmeyi başardı. Ancak iki aday ise kapı kapatıldıktan sonra kapıya koşsa da içeriye alınmadı. Adaylar okulun merkezden uzak olması sebebiyle yolu bulamadığını söylediler.
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SINAVA ALINMAYINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ege Üniversitesi'nde sınava giren bir genç kız, sınavın başlamasına dakikalar kala Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bulunduğu binaya geldi. Görevlilere giriş belgelerini gösteren genç kız, sınava alınamayacağını öğrenince yıkıldı. Genç kız gözyaşlarına boğulurken, ailesi kızlarını teselli etmeye çalıştı. Sınava alınmayınca genç kız, sınav giriş kağıdını yırtarak bölgeden uzaklaştı.