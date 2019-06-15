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Türkiye'de YKS heyecanı! Birinci oturum sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. YKS, yine bilindik manzaralara sahne oldu.

15.06.2019 12:57 - Son Güncelleme: 15.06.2019 13:32
Türkiye'de YKS heyecanı! Birinci oturum sona erdi

ÖSYM tarafından bu yıl yaklaşık 2.5 milyon adayın girdiği YKS, saat 10.15'te başladı. Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önünde bekledi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde son uyarılar yapıldıktan sonra okul binasının kapıları kapatıldı.

Türkiye'de YKS heyecanı! Birinci oturum sona erdi

2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulandı. Sınavda 371 bin 522 kişi görev aldı.

SINAVA SON SANİYEDE YETİŞEN ADAYA VATANDAŞLARCA ALKIŞLI DESTEK TIKLA VE İZLE

Türkiye'de YKS heyecanı! Birinci oturum sona erdi

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. Adaylara 135 dakika süre verildi.

SİYAM İKİZLERİ YKS SINAVINA GİRDİ TIKLA VE İZLE

Türkiye'de YKS heyecanı! Birinci oturum sona erdi

1 DAKİKAYLA KAÇIRDILAR

Zonguldak'ta bir aday son anlarda yetişerek sınava girmeyi başardı. Ancak iki aday ise kapı kapatıldıktan sonra kapıya koşsa da içeriye alınmadı. Adaylar okulun merkezden uzak olması sebebiyle yolu bulamadığını söylediler.

SINAVA ALINMAYINCA 'BU BENİM HAYATIMIN SINAVI' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ TIKLA VE İZLE

Türkiye'de YKS heyecanı! Birinci oturum sona erdi

SINAVA ALINMAYINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ege Üniversitesi'nde sınava giren bir genç kız, sınavın başlamasına dakikalar kala Yabancı Diller Yüksekokulu'nun bulunduğu binaya geldi. Görevlilere giriş belgelerini gösteren genç kız, sınava alınamayacağını öğrenince yıkıldı. Genç kız gözyaşlarına boğulurken, ailesi kızlarını teselli etmeye çalıştı. Sınava alınmayınca genç kız, sınav giriş kağıdını yırtarak bölgeden uzaklaştı.

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