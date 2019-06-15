Türkiye'de YKS heyecanı! Birinci oturum sona erdi

2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 il ile KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulandı. Sınavda 371 bin 522 kişi görev aldı.

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