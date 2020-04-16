Haberler Galeri Güncel Türkiye'de 16 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 1.000'in üzerinde

Türkiye'de 16 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 1.000'in üzerinde

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, günde 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek, "Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde." ifadelerini kullandı. Peki 16 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

16.04.2020 19:50 - Son Güncelleme: 16.04.2020 19:56
Türkiye'de 16 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 1.000'in üzerinde

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 16 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 1.000'in üzerinde

Bakan Koca, günde 40.000 test hedefinin aşıldığını belirterek, "Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 16 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 1.000'in üzerinde

Peki 16 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 16 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 1.000'in üzerinde
Türkiye'de 16 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 1.000'in üzerinde
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Son dakika: İçişleri Bakanlığından valiliklere sokağa çıkma yasağı genelgesi! Fırın, bakkal, market, eczane açık olacak mı?
Son dakika: İçişleri Bakanlığından valiliklere sokağa çıkma yasağı genelgesi! Fırın, bakkal, market, eczane açık olacak mı?