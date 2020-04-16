Son dakika: İçişleri Bakanlığından valiliklere sokağa çıkma yasağı genelgesi! Fırın, bakkal, market, eczane açık olacak mı?

Valilikler, kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin 000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.),

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),