Son dakika: İçişleri Bakanlığından valiliklere sokağa çıkma yasağı genelgesi! Fırın, bakkal, market, eczane açık olacak mı?
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Genelgede hafta sonu açık olacak noktalar ve yasaktan muaf olacak kişilere ilişkin bilgiler yer aldı. Vatandaşlar tarafından sıkça sorulan "Fırınlar, marketler, bakkallar, eczaneler sokağa çıkma yasağında açık olacak mı?" soruları da genelgeyle birlikte yanıt buldu. İşte detaylar...
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince hizmet verecek yerler belli oldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan ile 19 Nisan arasında 30 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak) sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir yeni genelge gönderdi.
GENELGEYE GÖRE, YASAK SÜRESİNCE HİZMET VERECEK YERLER ŞÖYLE SIRALANDI:
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.),
Valilikler, kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin 000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.),
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),