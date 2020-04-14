Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı
Ege Üniversitesinde devam eden koronavirüs aşı çalışmalarında ilk aşama olan antijen tasarımı laboratuvar ortamında test edilmeye başlandı. Bu aşamanın ardından yeni bir sürecin başladığı belirtilirken, ilk aşamanın sadece 1 haftada tamamlandığı bildirildi.
14.04.2020 13:25
- Son Güncelleme: 14.04.2020 13:25
Grupta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, Nobel İlaç Sanayi ve Florabio Teknoloji Sanayi'den toplam 32 bilim insanı yer alıyor.
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