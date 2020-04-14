Haberler Galeri Yaşam Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı

Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı

Ege Üniversitesinde devam eden koronavirüs aşı çalışmalarında ilk aşama olan antijen tasarımı laboratuvar ortamında test edilmeye başlandı. Bu aşamanın ardından yeni bir sürecin başladığı belirtilirken, ilk aşamanın sadece 1 haftada tamamlandığı bildirildi.

14.04.2020 13:25 - Son Güncelleme: 14.04.2020 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





