Haberler Galeri Yaşam Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı

Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı

Ege Üniversitesinde devam eden koronavirüs aşı çalışmalarında ilk aşama olan antijen tasarımı laboratuvar ortamında test edilmeye başlandı. Bu aşamanın ardından yeni bir sürecin başladığı belirtilirken, ilk aşamanın sadece 1 haftada tamamlandığı bildirildi.

14.04.2020 13:25 - Son Güncelleme: 14.04.2020 13:25
Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı

EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinasyonunda hazırlanan "Kovid-19 aşı ve ilaç geliştirme projeleri"ne destek veriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı

Bu kapsamda ARGEFAR'da "Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu" oluşturuldu.

Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı

Grupta, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü, Nobel İlaç Sanayi ve Florabio Teknoloji Sanayi'den toplam 32 bilim insanı yer alıyor.

Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı

Türk bilim insanları, çalışmaların ilk aşaması olan aşı antijen tasarımını bir haftada tamamladı.

Son dakika: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! İlk aşama tamamlandı

ARGEFAR'da 24 saat dönüşümlü olarak çalışan bilim insanları, Kovid-19'dan korunmak için yerli DNA aşısı geliştirmek amacıyla tasarladıkları antijenleri laboratuvar ortamında test etmeye başlayarak ikinci aşamaya geçti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 14 Nisan 2020 Salı
Günlük burç yorumları – 14 Nisan 2020 Salı