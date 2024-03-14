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Türkiye, İsrail ve Yunanistan'ı resmen ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları...

Global Firepower şirketi, 2024 yılı için dünyanın en güçlü ordularını sıralayan listesini yayınladı. Bu değerlendirme, ülkelerin askeri kapasitelerini, insan kaynaklarını, sahada kalma sürelerini ve hareket kabiliyetlerini gibi kritik faktörleri dikkate alarak yapıldı. İşte 2024 yılında dünyanın en güçlü orduları ve Türkiye'nin, İran'ın ve Pakistan'ın askeri güçleri hakkında bilgiler

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Giriş Tarihi 14 Mart 2024, 22:13 Güncelleme 14 Mart 2024, 22:13
Türkiye, İsrail ve Yunanistan’ı resmen ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları... 1

Global Firepower şirketi, 2024 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladığı listeyi açıkladı. Türkiye, bu önemli değerlendirmede birçok ülkenin önüne geçmeyi başardı.

Türkiye, İsrail ve Yunanistan’ı resmen ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları... 2

100- KIRGIZİSTAN

Türkiye, İsrail ve Yunanistan’ı resmen ezdi geçti! İşte 2024 dünyanın en güçlü orduları... 3

99 - LETONYA

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