SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Türkiye IQ haritası sil baştan değişiyor! 81 şehir arasından en zeki şehir belli oldu

Türkiye'nin en zeki şehirleri sıralaması belli oldu. 81 ilde gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, her şehirden binlerce katılımcının verdiği cevaplarla zeka seviyelerini ölçümleyerek Türkiye'nin zeka haritasını ortaya çıkardı. Katılımcılara yöneltilen zeka testleri ve soruların analiz edilmesi sonucu elde edilen veriler, her bir şehrin ortalama zeka puanını ortaya koydu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 14:34 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 14:34
Türkiye IQ haritası sil baştan değişiyor! 81 şehir arasından en zeki şehir belli oldu 1

81 ilde gerçekleştirilen bu araştırma, farklı yaş, cinsiyet ve eğitim seviyelerinden insanları bir araya getirerek, çeşitli zeka testleri ve sorular yöneltti. Uzmanlar, elde edilen verileri detaylı bir şekilde analiz etti ve şehirlerin ortalama zeka seviyelerine göre bir sıralama hazırladı. Araştırmanın sonuçları, Türkiye'nin zeka düzeyi haritasını belirgin bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye IQ haritası sil baştan değişiyor! 81 şehir arasından en zeki şehir belli oldu 2

81- Bingöl: 94.19

Türkiye IQ haritası sil baştan değişiyor! 81 şehir arasından en zeki şehir belli oldu 3

80- Siirt: 94.52

SON DAKİKA