Türkiye IQ haritası sil baştan değişiyor! 81 şehir arasından en zeki şehir belli oldu

1

81 ilde gerçekleştirilen bu araştırma, farklı yaş, cinsiyet ve eğitim seviyelerinden insanları bir araya getirerek, çeşitli zeka testleri ve sorular yöneltti. Uzmanlar, elde edilen verileri detaylı bir şekilde analiz etti ve şehirlerin ortalama zeka seviyelerine göre bir sıralama hazırladı. Araştırmanın sonuçları, Türkiye'nin zeka düzeyi haritasını belirgin bir şekilde ortaya koydu.