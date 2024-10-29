TÜRKİYE CUMHURİYETİ 101 YAŞINDA! İşte Cumhuriyet’e giden yol ve kuruluşun belgeleri!

Türkiye Cumhuriyeti, 2024 yılı itibarıyla 101. yaşını coşkuyla, inançla kutluyor.
Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmesiyle Türkiye tarihinde yeni bir sayfa açıldı, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde yerini aldı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla yakılan bağımsızlık meşalesi, Türk milletinin verdiği büyük mücadele sayesinde halen yanmaya devam ediyor.
Yeni Türk devletinin varlığı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile tescillendi.
İkinci dönem TBMM'nin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi oldu.
CUMHURİYETE GİDEN YOL
13 Kasım 1918 İngiliz Donanması İstanbul'a demirledi.
15 Mayıs 1919 İzmir işgal edildi.
16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla Samsun'a doğru yola çıktı.
19 Mayıs 1919 Büyük Önder Samsun'a ayak bastı.
28 Mayıs 1919 Havza Genelgesi yayınlandı.
22 Haziran 1919 Milli Mücadelenin ön sözü: Amasya Genelgesi: Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
23 Temmuz 1919 Milli Mücadelenin kilit taşı: Erzurum Kongresi: milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.
4-11 Eylül 1919 Cumhuriyetin temelleri atıldı: Sivas Kongresi.
30 Ekim 1919 Mondors Mütarekesi, Fransa, İtalya ve İngiltere Anadolu topraklarını işgale başladı.