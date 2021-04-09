Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Başka çözüm yok' diyerek uyardı! Kabine Toplantısı'na o öneriyi sunacak! İşte il il Ramazan yasakları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. "Sağlık sisteminde tıkanma var mı? Sistem, son artışları karşılayabiliyor mu? sorusuna "Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında." cevabını verdi.