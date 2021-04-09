Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Başka çözüm yok' diyerek uyardı! Kabine Toplantısı'na o öneriyi sunacak! İşte il il Ramazan yasakları
Türkiye koronavirüs vaka sayısında 55 bini aşmış durumda. 1 Mart'taki kademe kademe normalleşmenin ardından gelen vaka patlaması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından risk haritasında kırmızı kategoride olan illerin 58'e çıktığını ve Ramazan ayına özel yeni tedbirlerin getirildiğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki durdurulamayan artışın ardından "Bundan başka çözüm yolu yok" diyerek Kabine'ye o öneriyi sunacaklarının sinyalini verdi. Öte yandan Ramazan ayında hangi ilde ne yasak var? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilir oldu. İşte il il Ramazan yasakları...
09.04.2021 09:28
- Son Güncelleme: 09.04.2021 09:28
2 Mart'ta günlük ölüm sayısı ise 68'di. Sağlık Bakanlığı son verilerine göre, kademeli normalleşme sonrasında hem vaka sayısı hem de vefat sayısındaki artış devam etti. Türkiye'de Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana 1 Nisan 2021'de 40 bini ilk kez aşan günlük vaka sayısı, 7 Nisan'da 54 bin 740'a yükselerek yüzde 34 arttı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. "Sağlık sisteminde tıkanma var mı? Sistem, son artışları karşılayabiliyor mu? sorusuna "Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında." cevabını verdi.