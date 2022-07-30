💸 30 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi! Akaryakıt fiyatlarında ters köşe!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi ile birlikte brent petrol rekor üzerine rekor tazelemişti. Brent petrolde yaşanan yükseliş, dünya çapında akaryakıt fiyatlarında zamları beraberinde getirmişti. Bu gelişmelerin ardından politik atılımlar ve tahıl koridoru anlaşmasının sağlanması gibi olumlu gelişmelerle birlikte bir süredir düşüş yaşanan brent petrolde rüzgar yeniden tersine döndü. Yüzde 1,3 artış yaşayan brent petrol 103 dolar seviyelerinden işlem görürken yaşanan artış sonrası benzin ve motorine zam beklendiği bildirildi.
Akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Bir süredir düşüş bandında yer alan brent petrolde rüzgar tersine döndü. Dün 101 dolar seviyesinde günü tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün sabah saatlerinde 103 dolara kadar çıktı. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi? LPG'ye zam mı geldi? İşte merak edilenler...
HAM PETROL STOKLARINDA AZALMA VAR
Türkiye gazetesinin haberine göre; Brent petrol fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkili olduğu biliniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini duyurdu. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.
PETROLDE FED FAİZ KARARI ETKİSİ
ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklendiği gibi politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajını vermesi de fiyatları destekleyen bir unsur oldu.