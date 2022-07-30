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Haberler Güncel 💸 30 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi! Akaryakıt fiyatlarında ters köşe!

💸 30 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi! Akaryakıt fiyatlarında ters köşe!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji krizi ile birlikte brent petrol rekor üzerine rekor tazelemişti. Brent petrolde yaşanan yükseliş, dünya çapında akaryakıt fiyatlarında zamları beraberinde getirmişti. Bu gelişmelerin ardından politik atılımlar ve tahıl koridoru anlaşmasının sağlanması gibi olumlu gelişmelerle birlikte bir süredir düşüş yaşanan brent petrolde rüzgar yeniden tersine döndü. Yüzde 1,3 artış yaşayan brent petrol 103 dolar seviyelerinden işlem görürken yaşanan artış sonrası benzin ve motorine zam beklendiği bildirildi.

takvim.com.tr
30.07.2022 10:26 - Son Güncelleme: 30.07.2022 10:27
💸 30 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi! Akaryakıt fiyatlarında ters köşe!

Akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. Bir süredir düşüş bandında yer alan brent petrolde rüzgar tersine döndü. Dün 101 dolar seviyesinde günü tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, bugün sabah saatlerinde 103 dolara kadar çıktı. Peki, güncel benzin fiyatları ne kadar? Benzine zam mı geldi? LPG'ye zam mı geldi? İşte merak edilenler...

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💸 30 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi! Akaryakıt fiyatlarında ters köşe!

HAM PETROL STOKLARINDA AZALMA VAR

Türkiye gazetesinin haberine göre; Brent petrol fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkili olduğu biliniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini duyurdu. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

💸 30 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi! Akaryakıt fiyatlarında ters köşe!

Bahsi geçen dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu. Bu veriler, ülkede petrol talebinin yüksek seyrettiği algısı oluşturarak fiyatları destekledi.

💸 30 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi! Akaryakıt fiyatlarında ters köşe!

PETROLDE FED FAİZ KARARI ETKİSİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklendiği gibi politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajını vermesi de fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

💸 30 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi! Akaryakıt fiyatlarında ters köşe!

29 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI


İSTANBUL'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22.25 TL/LT

İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.53 TL/LT

İstanbul'da LPG fiyatı: 10.79 TL/LT

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