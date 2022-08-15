Türk Havayolları en az 17 bin TL maaşla personel alacak! Pandemi bitti THY harekete geçti! 5 farklı pozisyonda başvurular başladı! İşte şartlar...

SİMÜLATÖR UÇUŞ ÖĞRETMENİ (SFI)

THY A.O. filosunda yer alan A320/B737 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen öğretmen pilot yetkisine sahip olan SFI adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.



Genel Nitelikler

•T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

•01.01.1987 tarihinden önce doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur)

•Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

•Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

•Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

•Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek

•Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak

•Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak

Teknik Nitelikler

•Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

•İhtiyaç duyulan uçak tipinde en az 5 yıl TRI ve 500 saat Simülatör eğitimine sahip olmak

•Lisans geçerlilik süresi üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahip olmak



Sağlık Şartı

•Resmi Sağlık Kurulu Raporu; Devlet, Üniversite ve Eğitim Araştırma hastanelerinden alınmış "Heyet Raporu"

•Özel Hastane Raporu; Alınacak kurul raporlarında İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Göz, Nöroloji veya Psikiyatri uzman hekimlerinin yer alması şartı aranır.

•Sağlık kurul raporu ile birlikte istenilen asgari gereklilikler; Akciğer grafisi, İşitme testi, Görme alanı testi, Renkli görme muayenesi, EKG, Solunum fonksiyon testi, Tahliller (Hemogram, Açlık kan şekeri, Üre, Kreatinin, Kolesterol, Trigliserit, İdrar tahlili, HDL, LDL, ALT, AST)



Yabancı Dil Şartı

•Lisansı SHGM tarafından onaylı uçuş ekipleri için SHT-1DY Dil Yeterliliği Talimatına göre en az Seviye 5, lisansı diğer ülke otoritelerince onaylı uçuş ekipleri için ICAO dil yeterliliği çerçevesinde Level 5 İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak

•THY A.O tarafından düzenlenecek havacılık ingilizcesi sınavında başarılı olmak



Süreç Bilgileri:

•Adayların web sitesi üzerinden yapmış oldukları başvuruların ilan kriterlerine uygunluğu online evrak kontrolü ile incelenecektir.

•Ön evrak kontrol aşamasını geçen adaylar; Evrak Kontrol (belgelerin asılları kontrol edilecektir), THY A.O Havacılık İngilizcesi sınavı, CRM Değerlendirmesi, Simülatör Testi, Kurul Mülakatı, Sağlık Kontrolü süreçlerine katılım gösterecektir.