Türk Havayolları en az 17 bin TL maaşla personel alacak! Pandemi bitti THY harekete geçti! 5 farklı pozisyonda başvurular başladı! İşte şartlar...
Türk Hava Yolları uzun süredir beklenen haberi verdi. THY bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi yayımlanacak ilanları yakından takip ediyordu. 2.200 personel alımı yapılacağını duyanlar ise konu hakkında araştırmalara başladı. Pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte 3 farklı kadroda memur alımı yapılacağı iddia edildi. En düşük maaş ise 17 bin TL olarak aktarıldı. Şimdilik Türk Havayolları'nın resmi sitesinde 5 farklı pozisyon için açık bulunuyor. Peki, THY personel alımı başvuru şartları neler? THY personel alımı başvurusu nasıl yapılır? THY kabin memuru alımı ne zaman? İşte merak edilenler...
Pandeminin etkisinin hafiflemesinin ardından yeni yıl için hazırlıklara başlayan THY personel arayışına başladı. Son olarak resmi sitesinden ilan edilen 5 iş ilanı büyük ilgi gördü. Hem şartlar hem de kariyer açısından binlerce kişinin hayali olan THY'nin en az 17 bin TL maaş vereceği belirtiliyor. Kabin memuru, uçak teknikeri veya yer hizmetleri alanlarında çalışmak isteyenler ilgili ilanların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Şimdilik THY tarafından yayınlanan 5 ilanı sizler için derledik. Kabin memuru ve birçok işe alım duyurusu için sitemizi takip ederek güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İşte THY memur alımı kadroları ve başvuru şartları...
SİMÜLATÖR UÇUŞ ÖĞRETMENİ (SFI)
THY A.O. filosunda yer alan A320/B737 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen öğretmen pilot yetkisine sahip olan SFI adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.
Genel Nitelikler
•T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
•01.01.1987 tarihinden önce doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur)
•Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
•Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
•Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
•Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
•Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
•Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak
Teknik Nitelikler
•Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
•İhtiyaç duyulan uçak tipinde en az 5 yıl TRI ve 500 saat Simülatör eğitimine sahip olmak
•Lisans geçerlilik süresi üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahip olmak
Sağlık Şartı
•Resmi Sağlık Kurulu Raporu; Devlet, Üniversite ve Eğitim Araştırma hastanelerinden alınmış "Heyet Raporu"
•Özel Hastane Raporu; Alınacak kurul raporlarında İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Göz, Nöroloji veya Psikiyatri uzman hekimlerinin yer alması şartı aranır.
•Sağlık kurul raporu ile birlikte istenilen asgari gereklilikler; Akciğer grafisi, İşitme testi, Görme alanı testi, Renkli görme muayenesi, EKG, Solunum fonksiyon testi, Tahliller (Hemogram, Açlık kan şekeri, Üre, Kreatinin, Kolesterol, Trigliserit, İdrar tahlili, HDL, LDL, ALT, AST)
Yabancı Dil Şartı
•Lisansı SHGM tarafından onaylı uçuş ekipleri için SHT-1DY Dil Yeterliliği Talimatına göre en az Seviye 5, lisansı diğer ülke otoritelerince onaylı uçuş ekipleri için ICAO dil yeterliliği çerçevesinde Level 5 İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak
•THY A.O tarafından düzenlenecek havacılık ingilizcesi sınavında başarılı olmak
Süreç Bilgileri:
•Adayların web sitesi üzerinden yapmış oldukları başvuruların ilan kriterlerine uygunluğu online evrak kontrolü ile incelenecektir.
•Ön evrak kontrol aşamasını geçen adaylar; Evrak Kontrol (belgelerin asılları kontrol edilecektir), THY A.O Havacılık İngilizcesi sınavı, CRM Değerlendirmesi, Simülatör Testi, Kurul Mülakatı, Sağlık Kontrolü süreçlerine katılım gösterecektir.
KAPTAN PİLOT GENİŞ GÖVDE (A330/A350/B777/B787)
THY A.O. filosunda yer alan A330/A350/B777/B787 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.
Genel Nitelikler
•T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
•01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
•Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
•Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
•Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
•Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
•Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,
•Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,
Teknik Nitelikler
•ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
•Simülator saati hariç;
o 27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 6000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
o 27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
o Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
KAPTAN PİLOT DAR GÖVDE (A320/B737)
THY A.O. filosunda yer alan A320, B737 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.
Genel Nitelikler
•T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
•01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
•Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
•Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
•Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
•Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
•Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,
•Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,
Teknik Nitelikler
•ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)
•Simülator saati hariç;
o En az 5500 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
o 27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
o Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak