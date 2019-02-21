TSK'dan nefes kesen tatbikat! Başkan Erdoğan askerlere telefondan seslendi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Mehmetçiklerin tatbikatı gerçek operasyonları aratmadı. Tatbikatın ardından Bakan Akar'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere seslendi.
21.02.2019 13:31
- Son Güncelleme: 21.02.2019 13:37
BAŞKAN ERDOĞAN ASKERLERE SESLENDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akar'ın telefonundan tatbikata katılan askerelere hitap etti. Sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına izin verilmeyeceğini belirten Bakan Akar, "Fırat'ın doğusu ve Münbiç'i YPG'den temizleye kararlıyız" dedi.
Tatbikatta 7 genel maksat helikopteri, 5 ATAK helikopteri, 1 CH-47 Chinook helikopteri, 4 F-16, 2 CN-235 CASA uçağı, 402 araç, 762 silah ile 2 bin 87 personel görev alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tatbikatı yerinden takip ediyor.
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