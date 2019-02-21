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TSK'dan nefes kesen tatbikat! Başkan Erdoğan askerlere telefondan seslendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Mehmetçiklerin tatbikatı gerçek operasyonları aratmadı. Tatbikatın ardından Bakan Akar'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlere seslendi.

21.02.2019 13:31 - Son Güncelleme: 21.02.2019 13:37
TSK'dan nefes kesen tatbikat! Başkan Erdoğan askerlere telefondan seslendi

BAŞKAN ERDOĞAN ASKERLERE SESLENDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akar'ın telefonundan tatbikata katılan askerelere hitap etti. Sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına izin verilmeyeceğini belirten Bakan Akar, "Fırat'ın doğusu ve Münbiç'i YPG'den temizleye kararlıyız" dedi.

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TSK'dan nefes kesen tatbikat! Başkan Erdoğan askerlere telefondan seslendi

Kış-2019 Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor.

TSK'dan nefes kesen tatbikat! Başkan Erdoğan askerlere telefondan seslendi

İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikata 15 ülke katılıyor. Tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme amaçlanıyor.

TSK'dan nefes kesen tatbikat! Başkan Erdoğan askerlere telefondan seslendi

Tatbikatta 7 genel maksat helikopteri, 5 ATAK helikopteri, 1 CH-47 Chinook helikopteri, 4 F-16, 2 CN-235 CASA uçağı, 402 araç, 762 silah ile 2 bin 87 personel görev alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tatbikatı yerinden takip ediyor.

TSK'dan nefes kesen tatbikat! Başkan Erdoğan askerlere telefondan seslendi

SIĞINAKLAR İÇİN 100 TON KAR KULLANILDI

Komandolar, tatbikat kapsamında çetin kış şartlarında soğuktan korunmak için kardan sığınaklar yaptı. Gözlem kuleleri ve yatacak odaların yapımı için 100 ton kar kullanıldı.

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