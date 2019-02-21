TSK'dan nefes kesen tatbikat! Başkan Erdoğan askerlere telefondan seslendi

İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikata 15 ülke katılıyor. Tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme amaçlanıyor.