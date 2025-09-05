İŞKUR şehir hastaneleri personel alımı! Güvenlik, temizlik, klinik destek, şoför alımı başvuru şartları
Türkiye genelinde şehir hastanelerine farklı kadrolarda yüzlerce personel alımı yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda temizlik, güvenlik, klinik destek, şoför, sterilizasyon ve teknik hizmetler için başvurular açıldı. Adaylar ilan numarası ile e-Şube üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlarla şehir hastanelerine toplam 226 yeni personel alınıyor. Bu alımlar, taşeron şirketler aracılığıyla yürütülüyor ve farklı kadrolarda iş fırsatları sunuyor. Temizlik, güvenlik, sterilizasyon, klinik destek ve teknik hizmetler en çok ihtiyaç duyulan alanlar arasında yer alıyor.
İLAN TABLOSU: ŞEHİR, POZİSYON VE BAŞVURU TARİHLERİ
Aşağıda bazı ilanlara ait detaylı tablo yer alıyor:
|İlan No
|Şehir / İlçe
|Pozisyon
|Şirket
|Son Başvuru
|00009096604
|Konya / Selçuklu
|Otomotiv Montaj İşçisi
|Soyda Otomotiv Tekstil Gıda Nak. Tic. Ltd.
|22.08.2025
|00009094899
|Konya / Karatay
|Beden İşçisi (Genel)
|Tekno Crane Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
|22.08.2025
|00009094740
|Ankara / Çankaya
|Güvenlik Görevlisi (20)
|CCN Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.
|24.08.2025
|00009051495
|İzmir / Bayraklı
|Güvenlik Görevlisi
|ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hiz. A.Ş.
|28.08.2025
|00009117842
|Kayseri / Kocasinan
|Şoför (Yolcu Taşıma)
|Solo Trans Taşımacılık Sanayi ve Tic. Ltd.
|29.08.2025
|00009124126
|Bursa / Nilüfer
|Tıbbi Atık Taşıma Şoförü (2)
|ISS Tesis Yönetim Hiz. A.Ş.
|06.09.2025
|00009140853
|Eskişehir / Odunpazarı
|Bulaşıkçı (10)
|Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti.
|16.09.2025
|00009146227
|Adana / Yüreğir
|Antrenör (Spor)
|Anadolu Sportif Faaliyetler Ltd. Şti.
|18.09.2025
|00009143816
|Sakarya / Adapazarı
|Elektrik Mühendisi
|ATR Yapı Proje Sanayi A.Ş.
|17.09.2025
|00009086378
|Kayseri / Kocasinan
|Temizlik Görevlisi (15)
|ISS Tesis Yönetim A.Ş.
|06.10.2025