PODCAST CANLI YAYIN

İŞKUR şehir hastaneleri personel alımı! Güvenlik, temizlik, klinik destek, şoför alımı başvuru şartları

Türkiye genelinde şehir hastanelerine farklı kadrolarda yüzlerce personel alımı yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda temizlik, güvenlik, klinik destek, şoför, sterilizasyon ve teknik hizmetler için başvurular açıldı. Adaylar ilan numarası ile e-Şube üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlarla şehir hastanelerine toplam 226 yeni personel alınıyor. Bu alımlar, taşeron şirketler aracılığıyla yürütülüyor ve farklı kadrolarda iş fırsatları sunuyor. Temizlik, güvenlik, sterilizasyon, klinik destek ve teknik hizmetler en çok ihtiyaç duyulan alanlar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim Logo

Türkiye genelinde şehir hastanelerinde görev almak isteyen adaylar için yeni istihdam kapısı açıldı. İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlarda toplam 226 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvurular farklı illerde hizmet veren taşeron şirketler aracılığıyla yürütülüyor ve birçok farklı pozisyon için iş imkânı sunuluyor.

Takvim Logo

ŞEHİR HASTANELERİNE YENİ İSTİHDAM KAPISI

İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlarla şehir hastanelerine toplam 226 yeni personel alınıyor. Bu alımlar, taşeron şirketler aracılığıyla yürütülüyor ve farklı kadrolarda iş fırsatları sunuyor. Temizlik, güvenlik, sterilizasyon, klinik destek ve teknik hizmetler en çok ihtiyaç duyulan alanlar arasında yer alıyor.

Takvim Logo

HANGİ KADROLAR İÇİN ALIM YAPILIYOR?

Kadrolar incelendiğinde en çok istihdam sağlanacak pozisyonlar şunlar:

Beden İşçisi (Genel/İnşaat): 59 kişi

Takvim Logo

Temizlik Görevlisi (Hastane/Genel): 44 kişi

Takvim Logo

Güvenlik Görevlisi: 25 kişi

Takvim Logo

Servis Elemanı (Garson): 24 kişi

Takvim Logo

Sterilizasyon Görevlisi: 15 kişi

Takvim Logo

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 10 kişi

Takvim Logo

Bulaşıkçı: 10 kişi

Takvim Logo

Yemek Dağıtım Elemanı: 10 kişi

Bunların yanı sıra CNC operatörleri, metal/makine işçileri, şoförler, elektrik ve makine teknisyenleri, pastacı yardımcısı, çamaşırçı, otopark görevlisi, eczacı kalfası, mühendisler ve enfeksiyon kontrol hemşiresi gibi farklı pozisyonlarda da sınırlı sayıda alım yapılacak.

Takvim Logo

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Alımların yapılacağı iller arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Tekirdağ, Manisa, Ordu, Rize, Sakarya, Antalya ve Adana bulunuyor. İlanların büyük kısmı şehir hastanelerinin bulunduğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Böylece hem büyükşehirlerde hem de Anadolu'daki önemli merkezlerde istihdam sağlanacak.

Takvim Logo

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvuru süreci yalnızca İŞKUR üzerinden yürütülüyor. Adayların e-Şube (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden veya İŞKUR hizmet merkezlerinden başvuru yapmaları gerekiyor. İlan numarası ile arama yapılarak ilgili pozisyonlara kolaylıkla ulaşılabiliyor. Posta ya da elden yapılan başvurular kabul edilmiyor.

Takvim Logo

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvurularda adaylardan genel şartlar yanında bazı özel belgeler de isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak temel kriterler arasında yer alıyor. Güvenlik görevlilerinin geçerli kimlik kartına, şoförlerin ise SRC belgesine ve psikoteknik rapora sahip olması gerekiyor. Teknik kadrolarda diploma veya mesleki yeterlilik belgesi, mutfak personelinde ise gıda hijyeni sertifikası aranan şartlar arasında bulunuyor.

Takvim Logo

İLAN TABLOSU: ŞEHİR, POZİSYON VE BAŞVURU TARİHLERİ

Aşağıda bazı ilanlara ait detaylı tablo yer alıyor:

İlan No Şehir / İlçe Pozisyon Şirket Son Başvuru
00009096604 Konya / Selçuklu Otomotiv Montaj İşçisi Soyda Otomotiv Tekstil Gıda Nak. Tic. Ltd. 22.08.2025
00009094899 Konya / Karatay Beden İşçisi (Genel) Tekno Crane Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 22.08.2025
00009094740 Ankara / Çankaya Güvenlik Görevlisi (20) CCN Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 24.08.2025
00009051495 İzmir / Bayraklı Güvenlik Görevlisi ISS Proser Koruma ve Güvenlik Hiz. A.Ş. 28.08.2025
Takvim Logo
00009117842 Kayseri / Kocasinan Şoför (Yolcu Taşıma) Solo Trans Taşımacılık Sanayi ve Tic. Ltd. 29.08.2025
00009124126 Bursa / Nilüfer Tıbbi Atık Taşıma Şoförü (2) ISS Tesis Yönetim Hiz. A.Ş. 06.09.2025
00009140853 Eskişehir / Odunpazarı Bulaşıkçı (10) Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti. 16.09.2025
Takvim Logo
00009146227 Adana / Yüreğir Antrenör (Spor) Anadolu Sportif Faaliyetler Ltd. Şti. 18.09.2025
00009143816 Sakarya / Adapazarı Elektrik Mühendisi ATR Yapı Proje Sanayi A.Ş. 17.09.2025
00009086378 Kayseri / Kocasinan Temizlik Görevlisi (15) ISS Tesis Yönetim A.Ş. 06.10.2025
Takvim Logo

MAAŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çoğu pozisyonda maaş, asgari ücretin üzerinde belirleniyor. Çalışma düzeni vardiyalı sistem üzerine kuruluyor. Taşeron şirketler aracılığıyla daimi işçi statüsünde yapılan alımlarda, bazı şirketler adaylara yemek ve servis imkânı da sağlıyor.

Takvim Logo

İŞKUR üzerinden açılan bu ilanlarla birlikte şehir hastanelerinde önemli bir istihdam imkânı yaratılmış oldu. Hem sağlık hizmetlerinde sürekliliği sağlamak hem de iş arayan vatandaşlara iş kapısı açmak amacıyla başlatılan alımlar, sağlık sektöründeki destek hizmetlerini güçlendirecek.

Kaynak: takvim.com.tr

Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır