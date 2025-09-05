İŞKUR şehir hastaneleri personel alımı! Güvenlik, temizlik, klinik destek, şoför alımı başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvurularda adaylardan genel şartlar yanında bazı özel belgeler de isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak temel kriterler arasında yer alıyor. Güvenlik görevlilerinin geçerli kimlik kartına, şoförlerin ise SRC belgesine ve psikoteknik rapora sahip olması gerekiyor. Teknik kadrolarda diploma veya mesleki yeterlilik belgesi, mutfak personelinde ise gıda hijyeni sertifikası aranan şartlar arasında bulunuyor.