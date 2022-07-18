Vav TV İzle
Haberler Güncel TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı! 📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 💒 Sakın kaçırmayın!

TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı! 📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 💒 Sakın kaçırmayın!

TOKİ, yeni bir kurayla satış programına başlıyor. Kurayla 24 şehirde toplamda 3 bin 151 konut satışı yapılacak. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ 2022 fiyatları ne kadar? TOKİ 2022 başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
18.07.2022 12:52 - Son Güncelleme: 18.07.2022 12:52
TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı! 📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 🏡 Sakın kaçırmayın!

TOKİ, yeni bir kurayla satış programına başlıyor. Kurayla 24 şehirde toplamda 3 bin 151 konut satışı yapılacak. TOKİ başvuru şartları ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı! 📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 🏡 Sakın kaçırmayın!

AYLIK 1.442 TL TAKSİTLE TOKİ FIRSATI!

Yapılacak satışlarda en düşük ev fiyatı 163 bin TL'den başlıyor. En düşük aylık ödeme 1.442 TL taksite denk geliyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat seçeneklerine sahip olurken, 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı! 📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 🏡 Sakın kaçırmayın!

TOKİ 2022 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ, tarafından 24 şehirde satışa sunulacak bu konutlar için başvuru tarihi belli oldu. Başvurular 18 Temmuz 2022 tarihi itibariyle başlıyor. İlk başvurular 18 Temmuzda başlarken il il başvuru tarihleri değişiyor.

TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı! 📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 🏡 Sakın kaçırmayın!

EN UCUZ TOKİ FİYATI NE KADAR 2022?

Satışa sunulacak 3 binden fazla konutta en ucuz fiyatlar Yozgat'ta satışa sunuluyor. Yozgat'taki dairelerin fiyatları 163 bin TL'den başlayacak. En düşük taksit ödemesi ise Aksaray için geçerli olacak. Aksaray'daki satışlar için taksit tutarı 1.443 TL olacak.

TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı! 📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 🏡 Sakın kaçırmayın!

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER 2022?

Başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

SON DAKİKA