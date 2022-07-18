TOKİ 3.151 konut başvuruları BUGÜN başladı! 📢 1443 TL taksitle İstanbul, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 daire fırsatı! 💒 Sakın kaçırmayın!
TOKİ, yeni bir kurayla satış programına başlıyor. Kurayla 24 şehirde toplamda 3 bin 151 konut satışı yapılacak. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ 2022 fiyatları ne kadar? TOKİ 2022 başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
18.07.2022 12:52 - Son Güncelleme: 18.07.2022 12:52
AYLIK 1.442 TL TAKSİTLE TOKİ FIRSATI!
Yapılacak satışlarda en düşük ev fiyatı 163 bin TL'den başlıyor. En düşük aylık ödeme 1.442 TL taksite denk geliyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat seçeneklerine sahip olurken, 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.