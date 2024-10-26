Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 300 bin takipçiyi aşan fenomenlere eğitim!

Ticaret Bakanlığı sosyal medya fenomenleri için önemli bir karar aldı.

Bakanlık 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' ile ilk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerine (influencer), pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkelere ilişkin eğitim verileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada günümüzde sosyal medya kullanımının ve dijitalleşmenin arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecraları üzerinden yapılan reklam ve paylaşımların tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve satın alma tercihlerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Tecrübe etmekte olduğumuz bu dijital gelişmeler; tüketicilerimizin sosyal medya reklamları yoluyla daha fazla mağdur edilmesi riskini de beraberinde getirmektedir.