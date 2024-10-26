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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 300 bin takipçiyi aşan fenomenlere eğitim!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada kitlelere ulaşan influencerlara yönelik önemli bir adım atıyor. Bakanlık "Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı"nı duyurdu. İlk aşamada 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya fenomenlerine yasal ve etik ilkelerle ilgili eğitim verilecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:59 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:04
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 300 bin takipçiyi aşan fenomenlere eğitim!

Ticaret Bakanlığı sosyal medya fenomenleri için önemli bir karar aldı.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 300 bin takipçiyi aşan fenomenlere eğitim!

INFLUENCERLARA EĞİTİM VERİLECEK

Bakanlık 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' ile ilk etapta 300 binden fazla takipçiye sahip sosyal medya etkileyicilerine (influencer), pazarlama iletişiminde dikkat etmeleri gereken yasal ve etik ilkelere ilişkin eğitim verileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 300 bin takipçiyi aşan fenomenlere eğitim!

Bakanlıktan yapılan açıklamada günümüzde sosyal medya kullanımının ve dijitalleşmenin arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecraları üzerinden yapılan reklam ve paylaşımların tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını ve satın alma tercihlerini doğrudan etkilediği görülmektedir. Tecrübe etmekte olduğumuz bu dijital gelişmeler; tüketicilerimizin sosyal medya reklamları yoluyla daha fazla mağdur edilmesi riskini de beraberinde getirmektedir.

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