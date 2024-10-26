Tarım ve Orman Bakanlığı, hile yapan ve vatandaşın sağlığına zarar veren markaları tek tek ifşalamaya devam ediyor.
25 Ekim tarihli son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
Listede; Mevlana Bey Çiftliği'nde üretilen çiğ sütün yağ oranının düşük olduğu, Aydın Kaçkan süzme balda usulsüzlük, yemeklik zeytinyağında tohum yağı, Muhittinoğlu kaymaklı yoğurtta nişasta, Halil Gökkaya bitkisel karışımlı sıvı yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği görüldü.