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Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Yoğurt diye satmışlar! İçinden çıkan şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 Ekim tarihli 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi yayımlandı. Listede yoğurt, süt, süzme bal, zeytinyağ, sumak gibi ürünlerde sahtekarlık yapıldığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 11:56
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Yoğurt diye satmışlar! İçinden çıkan şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hile yapan ve vatandaşın sağlığına zarar veren markaları tek tek ifşalamaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Yoğurt diye satmışlar! İçinden çıkan şaşırttı

25 Ekim tarihli son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni listeyi yayımladı! Yoğurt diye satmışlar! İçinden çıkan şaşırttı

Listede; Mevlana Bey Çiftliği'nde üretilen çiğ sütün yağ oranının düşük olduğu, Aydın Kaçkan süzme balda usulsüzlük, yemeklik zeytinyağında tohum yağı, Muhittinoğlu kaymaklı yoğurtta nişasta, Halil Gökkaya bitkisel karışımlı sıvı yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği görüldü.

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