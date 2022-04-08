Kemal Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar yalanı Berat Albayrak'ın Burası Çok Önemli kitabıyla çürüdü
Hazine ve Maliye eski Bakanı Dr. Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli!" kitabıyla görev yaptığı dönemlerde, yaşadıklarını ve bilinmeyenleri kaleme almıştı. Bir döneme adeta ışık tutan çarpıcı kitapla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Baktım kitaba bu 128 milyar dolar var mı? Tık yok. O kitapta da tık yok." iddiasında bulundu. Ancak bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı. Albayrak, kaleme aldığı "Burası Çok Önemli!" kitabında, Merkez Bankası rezervlerini detaylıca yazdığı görüldü.
08.04.2022 17:11 - Son Güncelleme: 08.04.2022 17:25
Biz bakanlık görevine başlamadan önceki Haziran 2018'deki seviye ise 98,4 milyar dolar, görevi bıraktığımız Kasım 2020 tarihinde 85,2 milyar dolardı. Yaşanan kur saldırılarına rağmen rezervlerimiz 2019 yılı sonunda 105,7 milyar dolara yükseldi ancak pandemi döneminde bir miktar gerileyerek, 2020 sonunda 93,6 milyar dolar oldu.