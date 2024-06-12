Tetikçi Ogün Samast'ın yargılandığı davada savcıdan flaş talep! Tespih sallayarak çıktı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın da "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten yargılandığı davanın 4. duruşması bugün gerçekleştirildi. Savcılık, Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti. Dava ileri bir tarihe ertelenirken tetikçi Ogün Samast'ın adliyeden tespih sallayarak çıktığı görüldü.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın da "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten yargılandığı 12 sanıklı davaya devam edildi.
TETİKÇİ OGÜN SAMAST ADLİYEYE GELDİ
Ogün Samast sabah saatlerinde İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.
Arkadaşlarıyla adliyeye gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.