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Tetikçi Ogün Samast'ın yargılandığı davada savcıdan flaş talep! Tespih sallayarak çıktı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın da "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten yargılandığı davanın 4. duruşması bugün gerçekleştirildi. Savcılık, Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan davanın zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti. Dava ileri bir tarihe ertelenirken tetikçi Ogün Samast'ın adliyeden tespih sallayarak çıktığı görüldü.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 12:32 Güncelleme 12 Haziran 2024, 12:36
Tetikçi Ogün Samast’ın yargılandığı davada savcıdan flaş talep! Tespih sallayarak çıktı 1

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın da "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten yargılandığı 12 sanıklı davaya devam edildi.

Tetikçi Ogün Samast’ın yargılandığı davada savcıdan flaş talep! Tespih sallayarak çıktı 2

TETİKÇİ OGÜN SAMAST ADLİYEYE GELDİ

Ogün Samast sabah saatlerinde İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS ile katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.

Ogün Samast Trabzon Adliyesi'nde!

Tetikçi Ogün Samast’ın yargılandığı davada savcıdan flaş talep! Tespih sallayarak çıktı 3

Arkadaşlarıyla adliyeye gelen Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti.

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