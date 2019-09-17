Teröristler İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için bakın ne yaptı!
Ceylanpınar'ın karşısında bulunan terör örgütü PKK kontrolündeki Rasulayn'da teröristler İHA ve SİHA korkusu nedeniyle yeni bir yöntem geliştirdi. Teröristler İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri sac metaller ile kapatmaya başladı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.
Teröristler ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı. Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.