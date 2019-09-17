Teröristler İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için bakın ne yaptı!

Ceylanpınar'ın karşısında bulunan terör örgütü PKK kontrolündeki Rasulayn'da teröristler İHA ve SİHA korkusu nedeniyle yeni bir yöntem geliştirdi. Teröristler İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri sac metaller ile kapatmaya başladı.

17.09.2019 14:38 - Son Güncelleme: 17.09.2019 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





