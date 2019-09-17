İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte PKK'nın karanlık yüzü! Çocukları tehdit ve zorla...
Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin eylemleri devam ederken İçişleri Bakanlığı'nın hain terör örgütü hakkında hazırladığı raporda örgütün çocukları dağa kaçırırken, yol kesme, uyuşturucu, aile ile tehdit etme gibi yöntemleri kullandığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı'nın raporunda ABD, Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) ve İnsan Hakları İzleme Örgütü kaynaklı araştırma ve makalelerden de alıntılar yapıldı. Raporda, PKK'nın kız ve erkek çocukları militan kadroya dâhil ettiği ve kendi kadrolarından çıkmaya çalışanları da kaçırdığı ya da ciddi bir şekilde suistimal ettiği ifade edildi.
AİLELERİN HABERİ OLMADAN...
PYD/YPG tarafından çıkarılan sözde meşru müdafaa kanunuyla kişilerin zorla silahaltına alındığı kaydedilen raporda, 12 yaşına kadar küçüklerin de benzer bir uygulamaya tabi tutuldukları kaydedildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün konuya yönelik yaptığı saha araştırmasına göre, gerçekleştirilen mülakatlar sırasında birçok çocuğun ailesi haberi olmadan PYD'nin sözde gençlik merkezlerinde bulunduktan sonra kendilerinden haber alınamadığı ve ailelerin çocuklarının PYD/YPG'ye katıldığını ya da zorla götürüldüğünü daha sonra öğrenebildikleri belirtildi.
ELEMAN EKSİĞİNİ ÇOCUKLARLA KAPATMA ÇABASI
Rapora göre, PKK/KCK terör örgütü taktik ve stratejik sebeplerle çocukları silahlı kadrolarında kullanıyor. Ayrıca, şehir merkezlerindeki oluşumları vasıtasıyla hukuki ehliyetsizliğinden faydalanılan çocuklar, 'Kundaklama', 'Keşif-istihbarat çalışması yapma', 'Müzahir kitlesini genişletme ve kara propaganda yapmasını sağlama' faaliyetlerinde kullanılıyor. Terör örgütünün çocukları silahlı dağ kadrosunda kullanmasının, örgütün kuruluş yıllarından itibaren yürüttüğü bir terör stratejisi olduğu belirtilerek, "Kaçırılan veya dağa kaçması sağlanan çocukları ideolojik ve silahlı eğitimden geçiren örgüt, bu şekilde terör eylemlerinde kendisine daha sadık kadrolar yaratmak istemektedir. Çocukların silahlı dağ kadrolarında kullanılması, oransal olarak 90'lı yılların ilk yarısında en üst seviyeye çıkmış olsa da dağ kadrolarında-silahlı eylemlerde çocukların kullanılması örgüt adına halen devam eden bir uygulamadır.
TESLİM OLANLARIN YARISI ÇOCUK
Raporda, 2013-2016 yılları arasında teslim olan bin 949 teröristin örgüte katılım yaşları incelendiğinden 15-17 yaş aralığında bir yoğunlaşma olduğu ve 18 yaş ve 18 yaş altı grubun teslim olanların yaklaşık yarısına karşılık geldiğinin tespit edildiği kaydedildi. Çok küçük yaşlardaki çocukların dahi kandırılarak örgüte katılımın sağlandığı ifade edilirken, terör örgütüne kandırılarak katıldığı tespit edilen şahısların ortalama yüzde 20'sinin çocuk olduğuna dikkat çekildi.
Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla eleman kaybeden terör örgütü, eleman eksikliğini çocuk katılımını artırarak kapatma çabasına girmiştir" denildi.
ÖLEN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEN PROPAGANDA
Ayrıca, silahlı çatışma esnasında yaşamını yitiren çocuk üzerinden yapılan propaganda faaliyeti ile daha fazla halk desteği sağlanması amaçlandığı belirtilen raporda, çatışmada ölen 16 yaşındaki çocuğun cenazesine katılan dönemin HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın sözlerine yer verilerek, "Suriye/-Tel Abyad'da, 14 Haziran 2015 tarihinde PYD/YPG unsuru olarak katıldığı çatışmalarda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Robin Argeş kod adlı İsmail Hakkı Kol'un 18 Haziran 2015 tarihinde Mardin'in Derik ilçesinde yapılan cenaze töreninde HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, 'Gençlerimizin yaşları küçük olabilir ama yürekleri çok büyüktür. Şehit Robin küçük yaşına rağmen insanlık onurunu korumak için bedenini siper etmiştir' şeklinde ifadelerde bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.