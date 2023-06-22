Terör bitti üretim geldi! Gabar Dağı'ndaki tarihi petrol keşfinden heyecanlandıran görüntüler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk" diyerek duyurduğu çalışmaların aralıksız sürdüğü Gabar'da müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin kaderini etkileyecek olan tarihi keşifte çıkaralan petrolün görüntüleri byük heyecan yarattı. Peki tarihi keşif Türkiye'nin kaderini nasıl etkileyecek? Türkiye kendi petrolünden benzin ve motorin üretimine başladığında ne nasıl değişecek? Öte yandan Gabar'da petrol çıkarılan iki sahadan birine şehit Astsubay Esma Çevik'in, diğerine ise şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isimleri verildi. İki şehidin isimleri sonsuza dek Gabar'da yaşayacak. Peki kimdi bu iki genç kız? Neden isimleri kuyulara verildi? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik." ifadeleriyle müjdelediği yeni keşfin yapıldığı alanda çalışmalar aralıksız sürmeye devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol keşfi ile yalnızca Şırnak'ın değil tüm Türkiye'nin kaderi değişecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğuna işaret ederek, bu kuyunun Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün maliyetlerini tek başına milletin sırtından alabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.
ŞIRNAK PETROLÜNÜN 80 MİLYARLIK ÜRETİM BÜYÜKLÜĞÜ
Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda dün gerçekleşen vana açma töreninin ardından gazetecilerle bir araya gelen Melih Han Bilgin, "Sahanın yıllara sâri bir üretim sonrası 70-80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü mevcut.
Depremle beraber devletimizin sırtına binen yük bayramın ikinci günü (Karadeniz gazı sonrası) hafiflemiş kaldırılmış durumda.