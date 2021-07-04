Telafi eğitimde hangi dersler verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı merak edilen soruları yanıtladı!
1 Temmuz ile başlayan normalleşmenin ardından telafi eğitimleri yarın başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı ile ilgili detayları açıkladı. İşte verilecek derslerin listesi…
04.07.2021 13:57
- Son Güncelleme: 04.07.2021 13:57
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı yarın başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Bakanlık tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos 2020'de başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.
2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda Bakanlık tarafından tüm kademelerdeki öğrencilerin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. Bakanlık, 21 Haziran'dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal duygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenledi.