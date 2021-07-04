Telafi eğitimde hangi dersler verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı merak edilen soruları yanıtladı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı yarın başlayacak ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Bakanlık tarafından TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak 31 Ağustos 2020'de başlatılan uzaktan eğitim, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütüldü.