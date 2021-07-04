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Normalleşme sonrası o ilin valisinden flaş açıklama: 24 Ağustos 2020’den beri bir ilk!

Türkiye koronavirüsle mücadelede aşılamaya hız kesmeden devam ederken DSÖ'nün Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, "Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan 1 Temmuz'la birlikte başlayan normalleşmede ilk haber o ilin valisinden geldi. Vali " 24 Ağustos 2020'den beri ilk" dedi. İşte detaylar...

04.07.2021 09:23 - Son Güncelleme: 04.07.2021 09:23
Normalleşme sonrası o ilin valisinden flaş açıklama: 24 Ağustos 2020’den beri bir ilk!

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Temmuz saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 35 milyon 786 bin 884, ikinci doz aşı sayısı 15 milyon 583 bin 25 oldu. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar için başlanan 3. doz aşılarla birlikte toplam doz miktarı, 52 milyon 348 bin 871'e yükseldi.

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Normalleşme sonrası o ilin valisinden flaş açıklama: 24 Ağustos 2020’den beri bir ilk!

Yapılan aşı İstanbul'da 9 milyon 592 bin 593, Ankara'da 4 milyon 315 bin 662, İzmir'de ise 3 milyon 499 bin 176 doz olarak kayıtlara geçti.

Normalleşme sonrası o ilin valisinden flaş açıklama: 24 Ağustos 2020’den beri bir ilk!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Normalleşme sonrası o ilin valisinden flaş açıklama: 24 Ağustos 2020’den beri bir ilk!

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Normalleşme sonrası o ilin valisinden flaş açıklama: 24 Ağustos 2020’den beri bir ilk!

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.