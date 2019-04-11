AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? (MEB)
AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı tarih duyurdu. 6-7 Nisan'da gerçekleştirilen AÖL sınavına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacğaı tarihi iple çekiyor. Öte yandan sınav soru ve cevapları da gündemde. Peki, AÖL sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? 2019 açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
11.04.2019 10:12
- Son Güncelleme: 11.04.2019 10:12
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6-7 Nisan'da yapılan 2. dönem AÖL sınavına katılan öğrencile bu soruya yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı iş takvime ile merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler merakla sınav sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2018-2019 iş takviminde yer alan bilgiye göre, 6-7 Nisan'da gerçekleştirilen 2. dönem AÖL sınavının sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak.
Sonuçlar AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden görüntülenebilecek.
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