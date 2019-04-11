AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? (MEB)

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6-7 Nisan'da yapılan 2. dönem AÖL sınavına katılan öğrencile bu soruya yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı iş takvime ile merak edilen soruya yanıt verdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...