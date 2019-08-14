Tatilciler dönüş yolunda! İşte yollarda son durum

Tatilin son gününde İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.