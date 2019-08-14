GaleriGüncel

Tatilciler dönüş yolunda! İşte yollarda son durum

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksaklık yaşanmıyor. Dönüşe geçen tatilcilerin araçları Çanakkale'deki iskelelerde ise yoğunluk oluşturdu. Tatilini Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler de, dönüş yolunda yoğunluğa sebep oldu. Balıkesir'de, Edremit Körfezi'ndeki bazı noktalarda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

14.08.2019 17:15 - Son Güncelleme: 14.08.2019 17:48
Tatilciler dönüş yolunda! İşte yollarda son durum

Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

Tatilciler dönüş yolunda! İşte yollarda son durum

Tatilin son gününde İstanbul yönüne yola çıkan vatandaşlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1. 2. ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında İstanbul yönünde akıcı yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Tatilciler dönüş yolunda! İşte yollarda son durum

Otoyolun, Düzce-Sakarya sınırı arasında bulunan Gümüşova rampaları, Yeşilyayla mevkilerinde de akıcı trafik oluştuğu görülüyor. Anadolu Otoyolu'nun Arifiye, Sapanca ve Kırkpınar mevkilerinde ise trafik, İstanbul yönünde akıcı şekilde ilerliyor.

Tatilciler dönüş yolunda! İşte yollarda son durum

Otoyolun Ankara istikametinde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor. Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, yıllık izinlerini bayram tatiliyle birleştiren vatandaşların olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte aksaklık beklenmediğini kaydetti.

Tatilciler dönüş yolunda! İşte yollarda son durum

ÇANAKKALE'DEKİ İSKELELER
Çanakkale'de de deniz ulaşımı ve iskelelerde Kurban Bayramı tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tatilciler dönüş yolunda oraya akın etti
Tatilciler dönüş yolunda oraya akın etti