Tatilciler dönüş yolunda! İşte yollarda son durum
Kurban Bayramı tatilinin son gününde yaşadıkları yerlere dönmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluğa neden olurken, trafik akışında aksaklık yaşanmıyor. Dönüşe geçen tatilcilerin araçları Çanakkale'deki iskelelerde ise yoğunluk oluşturdu. Tatilini Muğla ve ilçelerinde geçiren tatilciler de, dönüş yolunda yoğunluğa sebep oldu. Balıkesir'de, Edremit Körfezi'ndeki bazı noktalarda da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
14.08.2019 17:15
- Son Güncelleme: 14.08.2019 17:48
Otoyolun Ankara istikametinde ve D-100 kara yolunda trafik normal seyrinde ilerliyor. Bölgede görev yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, yıllık izinlerini bayram tatiliyle birleştiren vatandaşların olması nedeniyle yoğunluğun günlere yayıldığını, bir kaza yaşanmaması durumunda trafikte aksaklık beklenmediğini kaydetti.
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