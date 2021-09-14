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Tarihi gün 29 Ekim! AKM için beklenen açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi!

Başkan Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'in açılacağı tarih hakkında açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak" dedi. İşte AKM'nin açılış tarihi!

14.09.2021 16:59 - Son Güncelleme: 14.09.2021 16:59
Tarihi gün 29 Ekim! AKM için beklenen açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), binasının 29 Ekim'de açılacağını açıkladı.

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Tarihi gün 29 Ekim! AKM için beklenen açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi!

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu ile birlikte yerinde inceledi.

Tarihi gün 29 Ekim! AKM için beklenen açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi!

Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede;
"29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak." ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak." ifadeleri yer aldı.

Tarihi gün 29 Ekim! AKM için beklenen açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi!

2 BİN 40 KİŞİLİK OPERA SALONU
Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne,

Tarihi gün 29 Ekim! AKM için beklenen açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan geldi!

kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

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