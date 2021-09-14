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Haberler Güncel Sarı alarm! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yarın öğle saatlerinde...

Sarı alarm! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yarın öğle saatlerinde...

Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. "Hava nasıl olacak?" en çok yanıtı araştırılan soruyken Meteoroloji'den merak edilen yanıt geldi Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olacak. 12 kent için sarı uyarı yapılırken vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte Meteoroloji'nin işaret ettiği o 12 il.

14.09.2021 14:51 - Son Güncelleme: 14.09.2021 14:51
Sarı alarm! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yarın öğle saatlerinde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe 4 uyarı mesajı yayımlayarak yarın ülke genelinde sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.

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Sarı alarm! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yarın öğle saatlerinde...

İşte Meteoroloji'nin yarın için yaptığı uyarılar...

KUZEYBATI KESİMLERDE KUVVETLİ SAĞANAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında görülecek olan sağanak yağışların, Eskişehir il geneli ile Ankara'nın güney ve batı,

Sarı alarm! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yarın öğle saatlerinde...

Bolu'nun güney ilçelerinde yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı alarm! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yarın öğle saatlerinde...

BATI BÖLGELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur),

Sarı alarm! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yarın öğle saatlerinde...

Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kütahya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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