Sarı alarm! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yarın öğle saatlerinde...

İşte Meteoroloji'nin yarın için yaptığı uyarılar...

KUZEYBATI KESİMLERDE KUVVETLİ SAĞANAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdun kuzeybatısında görülecek olan sağanak yağışların, Eskişehir il geneli ile Ankara'nın güney ve batı,