Sarı alarm! Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yarın öğle saatlerinde...
Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte hava sıcaklıkları giderek düşmeye başladı. "Hava nasıl olacak?" en çok yanıtı araştırılan soruyken Meteoroloji'den merak edilen yanıt geldi Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olacak. 12 kent için sarı uyarı yapılırken vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte Meteoroloji'nin işaret ettiği o 12 il.
14.09.2021 14:51
- Son Güncelleme: 14.09.2021 14:51