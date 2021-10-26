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Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran gazi lokantacı Mehmet Şükrü Kıntaş vefat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimde Atatürk Havalimanına giden tankları, egzozuna giysilerini tıkayarak durduran restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 15 Temmuz gazisi Kıntaş (42), memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Kıntaş'ın cenazesi, merkez Eyyübiye ilçesindeki Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Haberin detayları...

26.10.2021 13:58 - Son Güncelleme: 26.10.2021 14:05
Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran gazi lokantacı Mehmet Şükrü Kıntaş vefat etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanına giden tankları, Şanlıurfalı tantuni ustası Danyal Şimşek ile egzoz deliklerine giysilerini tıkayarak durduran restoran sahibi Mehmet Şükrü Kıntaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran gazi lokantacı Mehmet Şükrü Kıntaş vefat etti

Dün vefat eden Kıntaş'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran gazi lokantacı Mehmet Şükrü Kıntaş vefat etti

Cenaze, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi.

Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran gazi lokantacı Mehmet Şükrü Kıntaş vefat etti

Cenazeye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tankları egzozuna elbise tıkayarak durduran gazi lokantacı Mehmet Şükrü Kıntaş vefat etti

Namazın ardından omuzlara alınan tabut, Bediüzzaman Aile Mezarlığına götürüldü.

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