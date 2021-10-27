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Haberler Güncel Dünyaya yön veren İHA’ların ilk denemeleri o köyde yapılmıştı! Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ı davet eden köy sakinlerine İHA maketi

Dünyaya yön veren İHA’ların ilk denemeleri o köyde yapılmıştı! Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ı davet eden köy sakinlerine İHA maketi

Gerek Dağlık Karabağ'da gerekse Doğu Akdeniz'deki başarılarıyla gündemden düşmeyen İHA'ların ilk uçuş denemeleri Şırnak'ın Akçay köyünde yapılmıştı. Köy sakinleri geçtiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar'ı davet etmişti. Baykar, 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti.

27.10.2021 12:22 - Son Güncelleme: 27.10.2021 12:22
Dünyaya yön veren İHA’ların ilk denemeleri o köyde yapılmıştı! Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ı davet eden köy sakinlerine İHA maketi

Baykar Teknoloji Şirketi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarının (İHA) yaklaşık 15 yıl önce ilk deneme uçuşlarının yapıldığı Şırnak'ın Akçay köyü ile komşu Kayaboyun köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti.

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Dünyaya yön veren İHA’ların ilk denemeleri o köyde yapılmıştı! Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ı davet eden köy sakinlerine İHA maketi

Otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 2006 yılında Gabar Dağı'nda yapılan, terörle mücadele operasyonlarında kullanılan İHA'ların başarısıyla gurur duyan köy sakinlerine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ürettikleri İHA'ların maketini gönderdi.

Dünyaya yön veren İHA’ların ilk denemeleri o köyde yapılmıştı! Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ı davet eden köy sakinlerine İHA maketi

Akçay köyü muhtarı Ramazan Yılmaz ve Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, gönderilen 20 İHA maketini teslim aldı. Büyük mutluluk yaşayan köy sakinleri, çocuklarla beraber Gabar Dağı eteklerinde parçaları birleştirip İHA maketlerini heyecanla tamamladı.

Dünyaya yön veren İHA’ların ilk denemeleri o köyde yapılmıştı! Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ı davet eden köy sakinlerine İHA maketi

"İHA VE SİHA'LAR SAYESİNDE DAHA GÜVENLİ BİR ORTAMDAYIZ"

Akçay köyü muhtarı Yılmaz, Selçuk Bayraktar'ın gönderdiği maket İHA'ların köye ulaştığını belirterek, yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Dünyaya yön veren İHA’ların ilk denemeleri o köyde yapılmıştı! Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ı davet eden köy sakinlerine İHA maketi

"Çocuklarla maketleri yaptık. Yıllar önce burada ilk denemeleri yapılan ve şu an gökyüzünde uçan İHA ve SİHA'ların temelleri burada atılmıştı." diyen Yılmaz, bunun gururunu yaşadıklarını belirtti.

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