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Tam kapanmanın ardından bir ilk! Bugün başlıyor! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık?

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşmeye geçildi. Kabin Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan kontrollü normalleşmede hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğunu açıkladı. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

21.05.2021 12:28 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:30
Tam kapanmanın ardından bir ilk! Bugün başlıyor! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık?

Kademeli normalleşmeyle birlikte hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Tam kapanmanın ardından bir ilk! Bugün başlıyor! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık?

23 GÜN SONRA BİR İLK
Türkiye, tam kapanmanın ardından 23 gün sonra ilk kez hafta sonu yasaklarını yaşayacak. 1 Haziran'dan sonra ise vaka sayılarındaki düşüşe bağlı olarak normalleşme adımlarının atılması ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da planlanıyor.

Tam kapanmanın ardından bir ilk! Bugün başlıyor! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık?

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Vatandaşlar hafta sonu yasaklarının gelmesiyle birlikte marketlerin açık olup olmadığını da merak ediyor. Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi zincir marketlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.

Tam kapanmanın ardından bir ilk! Bugün başlıyor! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık?

Yayımlanan genelgeye göre zincir marketler hafta sonu açık olacak. Çalışma saatleri de daha önceki hafta sonu yasaklarında olduğu gibi 10:00 ila 17:00 arasında olacak.

Tam kapanmanın ardından bir ilk! Bugün başlıyor! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık?

MARKETLER DIŞINDA NERELER AÇIK OLACAK?
Genelgede "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir" denildi.