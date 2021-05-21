Tam kapanmanın ardından bir ilk! Bugün başlıyor! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık?
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından kontrollü normalleşmeye geçildi. Kabin Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan kontrollü normalleşmede hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğunu açıkladı. Peki hafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...
Kademeli normalleşmeyle birlikte hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
MARKETLER DIŞINDA NERELER AÇIK OLACAK?
Genelgede "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir" denildi.