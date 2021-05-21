CHP'li belediyede bilindik manzara! Antalya'da kötü koku vatandaşı isyan ettirdi
Antalya'da Toroslardan gelerek Konyaaltı Sahili ile birleşerek Akdeniz'e dökülen Boğaçayı yosunla kaplandı. Bölgede yosunlaşma nedeniyle kötü koku ve görüntü oluşurken, vatandaşlar duruma isyan etti.
Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yosunlaşma nedeniyle oluşan kötü koku ve görüntüye dikkat çekerek, "Marmara'da altta Akdeniz'in suyu, üstte Karadeniz'in suyu vardır. Benzer bir oluşum da burada meydana geliyor. Dolayısıyla alttaki tuzlu su, tatlı suda yetişen yosunlarla buluştuğunda çürüme başlıyor" dedi.
AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Boğaçayı'na gelen suyun, çevredeki tarım alanlarından bırakılan gübrelerle karıştığını, bu nedenle yosunlaşma oluştuğunu aktardı. Sıcak havanın etkisiyle suyun ısınmasıyla birlikte yosunlaşmanın arttığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, deniz suyunun bu alanla karışarak yosunlarda çürüme oluştuğunu anlattı.