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CHP'li belediyede bilindik manzara! Antalya'da kötü koku vatandaşı isyan ettirdi

Antalya'da Toroslardan gelerek Konyaaltı Sahili ile birleşerek Akdeniz'e dökülen Boğaçayı yosunla kaplandı. Bölgede yosunlaşma nedeniyle kötü koku ve görüntü oluşurken, vatandaşlar duruma isyan etti.

21.05.2021 11:54 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:00
CHP'li belediyede bilindik manzara! Antalya'da kötü koku vatandaşı isyan ettirdi

Antalya'da Toros Dağlarının karstik yapısından gelen suların Konyaaltı Sahili'yle birleşip Akdeniz'e döküldüğü Boğaçayı, yosunla kaplandı.

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CHP'li belediyede bilindik manzara! Antalya'da kötü koku vatandaşı isyan ettirdi

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yosunlaşma nedeniyle oluşan kötü koku ve görüntüye dikkat çekerek, "Marmara'da altta Akdeniz'in suyu, üstte Karadeniz'in suyu vardır. Benzer bir oluşum da burada meydana geliyor. Dolayısıyla alttaki tuzlu su, tatlı suda yetişen yosunlarla buluştuğunda çürüme başlıyor" dedi.

CHP'li belediyede bilindik manzara! Antalya'da kötü koku vatandaşı isyan ettirdi

AÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Boğaçayı'na gelen suyun, çevredeki tarım alanlarından bırakılan gübrelerle karıştığını, bu nedenle yosunlaşma oluştuğunu aktardı. Sıcak havanın etkisiyle suyun ısınmasıyla birlikte yosunlaşmanın arttığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, deniz suyunun bu alanla karışarak yosunlarda çürüme oluştuğunu anlattı.

CHP'li belediyede bilindik manzara! Antalya'da kötü koku vatandaşı isyan ettirdi

Çürüyen yosunların hem kötü görüntü hem de kötü kokuya neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bu alanın sık sık temizlenmesi ve su sirkülasyonunun sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

CHP'li belediyede bilindik manzara! Antalya'da kötü koku vatandaşı isyan ettirdi

'ADETA MARMARA DENİZİ'NİN DURUMUNU OLUŞTURUR'
Çevrede bulunan arazilerde genellikle narenciye ve sebze yetiştiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, bu bitkiler için gübre atıldığını, Torosların karstiklerinden Boğaçayı'na ulaşan suların da gübreli olduğunu aktardı.