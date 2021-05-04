Tam kapanma işe yaradı mı? İşte İstanbul'da son durum!
Türkiye koronavirüs vakaları ve ölüm sayısının artması nedeniyle tam kapanmaya gitti. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma 17 Mayıs'ta son bulacak. Peki söz konusu tam kapanma işe yaradı mı? İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tam kapanmada beşinci gün biterken son durum hakkında bilgi verdi. Öte yandan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan toplumsal bağışıklığın oluşması için belirlenen hedefi açıkladı. İşte detaylar…
04.05.2021 17:23
- Son Güncelleme: 04.05.2021 17:23
Uluslararası literatürde ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, salgın söz konusu olduğunda bulaş yollarını engellemek ve aynı zamanda bağışıklık oluşturulması gerektiğini vurgulayan İlhan, salgınla mücadelede aşısı olan her virüs için de aşılama programının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.
İlhan, "DSÖ, mücadelenin hastalığın kontrol altına alınarak kazanılabilmesi için özellikle solunum yolu ile bulaşan koronavirüslerde yüzde 60-70 oranındaki grubunun aşılanması ya da hastalık geçirerek bağışık olmasının gerektiğini söylüyor. Bu nedenle aşı olmadan koronavirüsle mücadele etme şansı söz konusu değil." dedi.