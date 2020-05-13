Mahkemeden skandal karar! Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımı durduruldu
Son dakika haberi... Gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'deki kaçak villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası durduruldu. Yılmaz Özdil'in kaçak villasına göz yuman mahkemenin kararı tepki çekti.
13.05.2020 14:15
- Son Güncelleme: 13.05.2020 14:15
Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi villanın kaçak bölümlerini yıkmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için bu sabah saatlerinde villaya gelmişti.
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