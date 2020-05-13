Mahkemeden skandal karar! Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımı durduruldu

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi villanın kaçak bölümlerini yıkmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için bu sabah saatlerinde villaya gelmişti.