RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Güncel Mahkemeden skandal karar! Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımı durduruldu

Mahkemeden skandal karar! Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımı durduruldu

Son dakika haberi... Gazeteci Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'deki kaçak villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası durduruldu. Yılmaz Özdil'in kaçak villasına göz yuman mahkemenin kararı tepki çekti.

13.05.2020 14:15 - Son Güncelleme: 13.05.2020 14:15
Mahkemeden skandal karar! Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımı durduruldu

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi villanın kaçak bölümlerini yıkmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için bu sabah saatlerinde villaya gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mahkemeden skandal karar! Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımı durduruldu

Hülya Özdil, üzerine kayıtlı 349 ada 4 parsel bulunan villaya yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi almıştı.

Mahkemeden skandal karar! Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımı durduruldu

Özdil ailesinin aldığı 'Yapı Kayıt Belgesi' kaçak bölümler ortaya çıkınca iptal edilmişti.

Mahkemeden skandal karar! Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımı durduruldu

Bu sabah yıkım için gelen ekiplerin ardından Hülya Özdil'in avukatı tarafından Muğla İdare Mahkemesi başkanlığına yıkım kararı iptali başvurusu yapıldı.

Mahkemeden skandal karar! Yılmaz Özdil’in kaçak villasının yıkımı durduruldu

Başvuru sonrası yıkım kararının iptal edildiği öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan müjdelemişti... 1. etabı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi
Başkan Erdoğan müjdelemişti... 1. etabı tamamlanan Göztepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi