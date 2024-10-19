Yenidoğan çetesinin kurbanı aile konuştu: "Bebeğim sağlıklıydı ama öldürdüler"

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 08:16 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 08:17

35 haftalık hamileyken oğlunu dünyaya getiren Gözde Kayalar, doktorun kendilerini bebeklerini yakın zamanda hastaneden çıkaracaklarını söylediğini belirtti. Kayalar, "Akşama doğru aradılar, çocuk yorgun gelmeyin dediler bize. Akşam 9.30 gibi tekrar gittik. Çocuk mosmor olmuş, ağzının içi simsiyah, parmaklarının içleri simsiyah, diyorum benim çocuğum sağlıklıydı. Sabaha size ölüm haberini veririz dediler" ifadelerini kullandı.

Baba Kayalar ise taburcu etmek niyetiyle hastaneye gittiğini ancak çocuğunun tabutunu aldığını dile getirdi.

HAFTASINI DÜŞÜRDÜLER

Anne Gözde Kayalar, 35 haftalıkken doğurduğu çocuğunun ölüm raporunda 34 haftalık yazdığını ifade etti. Kayalar, "Ben eşime dedim haftasını bile düşürmüşler bu çocuğun sırf prematüre demek için." dedi.