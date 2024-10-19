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Yenidoğan çetesinin kurbanı aile konuştu:
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Yenidoğan çetesinin kurbanı aile konuştu: "Bebeğim sağlıklıydı ama öldürdüler"

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024, 08:16 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024, 08:17

Yenidoğan çetesinin 10 yıldır bebek hasreti çeken Kayalar çiftinin evine de ateş düşürdü. Sağlıklı doğan bebekleri günlerce kuvözde bekletildi. Anne Gözde Kayalar, "Tomografi çekmişler, röntgen çekmişler, çocukta hiçbir sıkıntı görmemişler. Çocuğum sağlıklıydı. Kendi nefes alıyor, el hareketleri normal, her şey normaldi. Öğlen gittim bana "çıkışını hazırlıyoruz" dediler ancak daha sonra sabaha size ölüm haberini veririz dediler" diyerek yaşadıkları acıyı anlattı.

35 haftalık hamileyken oğlunu dünyaya getiren Gözde Kayalar, doktorun kendilerini bebeklerini yakın zamanda hastaneden çıkaracaklarını söylediğini belirtti. Kayalar, "Akşama doğru aradılar, çocuk yorgun gelmeyin dediler bize. Akşam 9.30 gibi tekrar gittik. Çocuk mosmor olmuş, ağzının içi simsiyah, parmaklarının içleri simsiyah, diyorum benim çocuğum sağlıklıydı. Sabaha size ölüm haberini veririz dediler" ifadelerini kullandı.

Baba Kayalar ise taburcu etmek niyetiyle hastaneye gittiğini ancak çocuğunun tabutunu aldığını dile getirdi.

HAFTASINI DÜŞÜRDÜLER
Anne Gözde Kayalar, 35 haftalıkken doğurduğu çocuğunun ölüm raporunda 34 haftalık yazdığını ifade etti. Kayalar, "Ben eşime dedim haftasını bile düşürmüşler bu çocuğun sırf prematüre demek için." dedi.

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