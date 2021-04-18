Taksim Camii'nde geri sayım! 6'sı da yerleştirildi

İstanbul'un en merkezi yerlerinden olan Taksim'e yapılan camide geri sayım sürüyor. Aynı anda 2 bin 250 kişinin ibadet yapabileceği caminin 6 hat levhası yerine asıldı. Cami Ramazan ayının son cuması ibadete açılacak.

18.04.2021 14:10 - Son Güncelleme: 18.04.2021 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





