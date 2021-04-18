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Taksim Camii'nde geri sayım! 6'sı da yerleştirildi

İstanbul'un en merkezi yerlerinden olan Taksim'e yapılan camide geri sayım sürüyor. Aynı anda 2 bin 250 kişinin ibadet yapabileceği caminin 6 hat levhası yerine asıldı. Cami Ramazan ayının son cuması ibadete açılacak.

18.04.2021 14:10 - Son Güncelleme: 18.04.2021 14:10
Taksim Camii'nde geri sayım! 6'sı da yerleştirildi

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve son hazırlıkları yapılan cami, ramazan ayının son cuma günü ibadete açılacak.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.

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Taksim Camii'nde geri sayım! 6'sı da yerleştirildi

2 bin 482 metrekare arsa alanına yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediyor.

Taksim Camii'nde geri sayım! 6'sı da yerleştirildi

Caminin içerisindeki boyama işlemleri tamamlandı. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri bitti. Camide yer alan iskeleler ise söküldü.

Taksim Camii'nde geri sayım! 6'sı da yerleştirildi

HAT YAZILARI
Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının montajı yapıldı, yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.

Taksim Camii'nde geri sayım! 6'sı da yerleştirildi

Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd suresinin 24'üncü ayeti yer alıyor.