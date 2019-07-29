Taksim Camii ve AKM inşaatında son durum! İşte havadan görüntüler...
Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Taksim'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'ndeki çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Yine Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) 'nin yerine yapılacak olan opera binasında da çalışmalar devam ediyor. 2018 yılının Şubat ayında yıkımla başlanan çalışmalarda opera binası yükselmeye başladı. Her iki yapının inşaatında devam eden çalışmalar havadan görüntülendi. Taksim Camii ve AKM inşaatında son durumun nasıl olduğu merak ediliyordu. İşte Taksim Camii ve AKM'nin havadan görüntüleri...
29.07.2019 17:39
- Son Güncelleme: 29.07.2019 17:39
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