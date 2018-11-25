Sultangazi'de korkun manzara! 11 araç...

Sultangazi'de park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce kundaklandı.

25 Kasım 2018 Pazar, 07:35:25 Güncelleme: 07:36:36
Sultangazide korkun manzara! 11 araç...

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi 2506. Sokak'ta park halindeki 11 araç kimliği bilinmeyen kişilerce ateşe verildi.

Sultangazide korkun manzara! 11 araç...

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sultangazide korkun manzara! 11 araç...

Araç sahipleri ekipler gelene kadar sokakta yanan araçları söndürmeye çalıştı.

Sultangazide korkun manzara! 11 araç...

İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü, soğutma çalışması yaptı.

Sultangazide korkun manzara! 11 araç...

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini belirlemek için çevredeki binalara ait güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı.

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