İşte Cumhur İttifakının kuruluşuyla CHPnin kaybedeceği iller

İşte Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

CHP'nin bir anket şirketine yaptırdığı araştırmaya göre; AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda CHP, 8 belediyeyi kaybedecek. İşte o belediyeler...

24 Kasım 2018 Cumartesi, 16:32:31 Güncelleme: 16:33:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





