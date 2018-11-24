İşte Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

CHP'nin bir anket şirketine yaptırdığı araştırmaya göre; AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda CHP, 8 belediyeyi kaybedecek. İşte o belediyeler...

24 Kasım 2018 Cumartesi, 16:32:31 Güncelleme: 16:33:55
İşte Cumhur İttifakının kuruluşuyla CHPnin kaybedeceği iller

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde karar aldı.

İşte Cumhur İttifakının kuruluşuyla CHPnin kaybedeceği iller

Bu birliktelik CHP, İP ve HDP'de kaygıya neden oldu.

İşte Cumhur İttifakının kuruluşuyla CHPnin kaybedeceği iller

Zira CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptırdığı ankette, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde devam etmesi halinde 8 önemli şehirde kaybedeceklerini görmüştü.

İşte Cumhur İttifakının kuruluşuyla CHPnin kaybedeceği iller

8 BELEDİYE EL DEĞİŞTİRİYOR

Yapılan araştırmaya göre o iller şöyle;

İşte Cumhur İttifakının kuruluşuyla CHPnin kaybedeceği iller

Burdur

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