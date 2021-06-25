Vav TV İzle

Spotter ne demek? İstanbul Havalimanı spotter başvurusu | Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı

Havacılık tutkunlarının doğru kareyi yakalamak için bir araya gelmesine olanak sağlayan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı. Peki spotter ne demek? İstanbul Havalimanı spotter başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde....

25.06.2021 11:35 - Son Güncelleme: 25.06.2021 11:35
Spotter ne demek? Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, uçakların iniş ve kalkışını yakından görmek isteyen havacılık tutkunlarına özel bir alan oluşturdu. Alanın açılış törenine, uçaklarla ilgili doğru kareyi yakalamak isteyen havacılık tutkunları da katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spotter ne demek? Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı

Lise 1. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sarper Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havacılık fotoğraflarına 2 yıldır yakından ilgi duyduğunu söyledi.

Spotter ne demek? Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı

Hava fotoğraflarına internet üzerinden merak sardığını kaydeden Duman, arkadaşlarıyla beraber çok sayıda istekte bulundukları spotter alanına kavuştukları için mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sesimizi duyarak bu ihtiyacımızı yaşama geçirdi.

Spotter ne demek? Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı

Emeği geçen tüm yetkililere minnettarız. Yaptığımız internet başvurusunu ardından biz fotoğraf tutkularını açılışa davet etme inceliğini gösterdiler, sağ olsunlar. 'Spotting' yapmak için mükemmel bir alan kurulmuş. İşte gördüğünüz gibi biz havacılık fotoğrafı tutkunları da aşırı ilgi duyduğumuz birbirinden güzel fotoları rahatça çekme imkanını yaşıyoruz. Projeyi hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Spotter ne demek? Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı

Çekim yapmak için Alanya'dan İstanbul'a gelen lise öğrencisi Arman Haliloğlu ise babasının eskiden bir hava yolu şirketinde ortaklığı olduğunu belirtti.