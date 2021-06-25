Spotter ne demek? İstanbul Havalimanı spotter başvurusu | Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı
Havacılık tutkunlarının doğru kareyi yakalamak için bir araya gelmesine olanak sağlayan Türkiye'nin ilk resmi spotter alanı İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldı. Peki spotter ne demek? İstanbul Havalimanı spotter başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde....
25.06.2021 11:35
- Son Güncelleme: 25.06.2021 11:35
Emeği geçen tüm yetkililere minnettarız. Yaptığımız internet başvurusunu ardından biz fotoğraf tutkularını açılışa davet etme inceliğini gösterdiler, sağ olsunlar. 'Spotting' yapmak için mükemmel bir alan kurulmuş. İşte gördüğünüz gibi biz havacılık fotoğrafı tutkunları da aşırı ilgi duyduğumuz birbirinden güzel fotoları rahatça çekme imkanını yaşıyoruz. Projeyi hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.