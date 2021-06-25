Aylar sonra bir ilk! 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı sıkı tedbirleri aşılamadaki başarı ile birlikte yavaş yavaş esnetti. Haziran ayının başında kafe ve restoranlar açılırken sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi bir saat daha geriye çekilip cumartesi günü için kalktı. Vatandaşlar tüm yasakların ne zaman kalkacağını merak ederken geçtiğimiz günlerde toplanan Kabine Toplantısı'ndan yeni kararlar çıktı. Peki 27 Haziran pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Türkiye koronavirüsle mücadelede aşılama ile birlikte vakaları düşürerek büyük bir nefes aldı. Aşılama yaşı 18'e kadar inerken Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Peki 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…
CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek.