Aylar sonra bir ilk! 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Türkiye koronavirüsle mücadelede aşılama ile birlikte vakaları düşürerek büyük bir nefes aldı. Aşılama yaşı 18'e kadar inerken Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Peki 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…