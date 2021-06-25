Vav TV İzle

Aylar sonra bir ilk! 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı sıkı tedbirleri aşılamadaki başarı ile birlikte yavaş yavaş esnetti. Haziran ayının başında kafe ve restoranlar açılırken sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi bir saat daha geriye çekilip cumartesi günü için kalktı. Vatandaşlar tüm yasakların ne zaman kalkacağını merak ederken geçtiğimiz günlerde toplanan Kabine Toplantısı'ndan yeni kararlar çıktı. Peki 27 Haziran pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

takvim.com.tr
25.06.2021 10:49 - Son Güncelleme: 25.06.2021 10:50
Aylar sonra bir ilk! 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Türkiye koronavirüsle mücadelede aşılama ile birlikte vakaları düşürerek büyük bir nefes aldı. Aşılama yaşı 18'e kadar inerken Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Peki 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aylar sonra bir ilk! 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

PAZAR YASAK VAR MI?
21 Haziran Kabine Toplantısı'nın ardından corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesine ilişkin açıklamalar yapıldı.

Aylar sonra bir ilk! 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz." ifadesini kullandı. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta son kez uygulanacağı bilinirken detaylar şöyle;

Aylar sonra bir ilk! 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

PAZAR YASAK VAR MI? 27 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, BU HAFTA YASAK BİTİYOR MU?
27 Haziran Pazar günü son kez tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek.

Aylar sonra bir ilk! 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek.