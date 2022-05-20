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Haberler Güncel Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye'nin yeni sondaj gemisi "Mavi Vatan"daki filonun en donanımlısı

Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye'nin yeni sondaj gemisi "Mavi Vatan"daki filonun en donanımlısı

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak. Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

20.05.2022 12:07 - Son Güncelleme: 20.05.2022 12:09
Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Mavi Vatandaki filonun en donanımlısı

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak.

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Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Mavi Vatandaki filonun en donanımlısı

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan dördüncü sondaj gemisinde, çıkacağı seferler öncesi hazırlık işlemleri başladı.

Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Mavi Vatandaki filonun en donanımlısı

Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun dördüncü üyesi olacak gemi, ekipmanların yerleştirilmesi, teknik işlemler, sertifikalandırma ve boyama çalışmaları için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Mavi Vatandaki filonun en donanımlısı

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

Sondaj yapılmamış yer kalmayacak! Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Mavi Vatandaki filonun en donanımlısı

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.

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